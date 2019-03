Ja és oficial. El tècnic francès Zinedine Zidane tornarà aquest dimarts com a entrenador del Reial Madrid com a substitut de l'argentí Santiago Hernán Solari, que serà cessat aquest dilluns a la reunió de la Junta Directiva del club blanc, segons han confirmat fonts de l'entitat de Concha Espina.





D'aquesta manera, Zidane tornarà a la banqueta blanc que va abandonar per voluntat pròpia el maig passat, després d'aconseguir la tretzena Lliga de Campions i abans de l'anunci de la marxa del portuguès Cristiano Ronaldo.







Santiago Solari, que va arribar a la banqueta del Reial Madrid al novembre com a relleu de l'exseleccionador nacional Julen Lopetegui, tenia contracte fins 2021, però l'eliminació la setmana passada de la Copa del Rei i de la Lliga de Campions, i el pràcticament dir adéu a LaLiga Santander, hauria impulsat a la directiva blanca a rescindir el seu contracte.





La marxa de l'argentí serà suplerta pel retorn de Zinédine Zidane, que va deixar l'entitat el passat 31 de maig. "La Junta Directiva ha acordat també el nomenament de Zinédine Zidane com a nou entrenador del Reial Madrid amb incorporació immediata per al que resta de temporada i les tres pròximes, fins al 30 de juny de 2022", va subratllar el Reial Madrid, el president del qual, Florentino Pérez, compareixerà a les 20.00 hores al costat del francès.





ANADA I VOLTA DE 'ZIZOU' EN NOU MESOS





Ara, el rumb de l'equip tornarà a quedar en mans de Zinédine Zidane, el mateix que el passat 31 de maig va anunciar de forma inesperat la seva marxa del club malgrat que tenia contracte fins al 2020 i que acabava de fer història amb la conquesta de la tercera 'Champions' seguida a Kíev.





El discurs de comiat de 'Zizou' va deixar entreveure que la plantilla podria haver arribat al seu topall amb ell. "Aquest equip ha de continuar guanyant. Necessita un canvi i un altre discurs després de tres anys", va asseverar, encara que va deixar clar que aquest adéu podria ser "un fins ara".





Aquest 'fins ara' ha estat més curt de l'esperat. Amb possibles ofertes damunt de la taula d'equips importants com la Juventus o el Manchester United, la Pilota d'Or de 1998 estava sense treball i sembla que ha acudit al SOS d'un Florentí Pérez que es va decantar per la seva figura per davant de la de José Mourinho i la cara de la qual d'aquell 31 de maig denotava el dur glop pel qual estava passant.





Zidane va deixar el Reial Madrid després de dos anys i mig on va conquistar nou títols (tres 'Champions', una Lliga, dues Supercopas d'Europa, dos Mundials de Clubs i una Supercopa d'Espanya) per a situar-se com el segon més llorejat de la història del club, només per darrere dels 14 reeixits per Miguel Muñoz.