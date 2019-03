L'exlíder d'Unió (UDC) Josep Antoni Duran i Lleida ha criticat l'afany de "protagonisme de l'expresident català Carles Puigdemont, al qual veu en una estratègia de" com pitjor, millor", i ha lamentat" profundament "la seva decisió d'excloure persones "moderades" del PDeCAT com Carles Campuzano o Jordi Xuclà de les llistes al Congrés per a les eleccions generals del proper 28 d'abril. "Em dol personalment", ha admès.





Així ho ha confessat durant la presentació del seu últim llibre 'El riesgo de la verdad', de Planeta, on repassa la seva trajectòria política des que es va afiliar a Unió el 1974 fins a la seva dimissió el 2016; les tensions a CiU i la posterior ruptura de la de la federació; els contactes amb els expresidents Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy; i la seva relació amb els expresidents catalans Jordi Pujol, Pasqual Maragall i Artur Mas, entre d'altres qüestions.





Qui va ser portaveu de CiU a la Cambra Baixa ha posat en valor la capacitat tant de Campuzano com de Xuclà, amb qui va compartir escó, i ha apuntat que malgrat mantenir posicions "diferents" amb ells, guarda "un bon record personal" de tots dos .





A CONGRÉS NO ES VA A ACOMIADAR CADA DIA





"Són persones moderades que entenen que no es ve al Parlament a acomiadar cada dia sinó a fer política i a defensar els interessos no només de Catalunya com a nació, sinó els dels catalans, pensin el que pensin i votin el que votin --ha argumentat--. Ho lamento profundament".





Segons la seva opinió, des de la lògica de l'independentisme que "situa els sentiments per sobre de la raó", és "normal" que el PDeCAT situï com a caps de llista tant al Congrés com al Parlament Europeu a persones que o bé estan a la presó (Jordi Turull i Jordi Sànchez) o bé estan en Waterloo (el propi Puigdemont) perquè han de pensar que això els ajudarà a "internacionalitzar" el procés i que els serà "rendible".





En tot cas, ha lamentat que la "necessitat de protagonisme" de Puigdemont li hagi portat a pensar allò que "com pitjor, millor" el que, segons la seva opinió, "mai" és bo per a ningú, "tampoc per als seus companys que estan al Tribunal Suprem".





La divisió política que existeix no només en el PDeCAT sinó també en els partits independentistes el porta a pensar que el secessionisme no només "no és capaç de governar Catalunya" sinó que tampoc permetrà que es pugui governar Espanya. "L'independentisme està marcant la política espanyola", ha emfatitzat Duran.





Davant d'aquesta situació, el democristià ha defensat que Catalunya recuperi l'espai polític que en el seu dia va significar CiU, "aquest catalanisme moderat" en què és compatible defensar els interessos de Catalunya sense renunciar a participar en la conformació d'Espanya.





"Jo mai he volgut ser ministre, i he pogut, però cal que Catalunya s'impliqui en la governació d'Espanya", ha abundat Duran, que creu que la crisi catalana, com tota crisi, ha de "decantar-se" però que, per a això, cal trencar la "bipolarització entre el blanc i el negre" que provoca el judici del Procés i, després de la sentència, es comenci d'una vegada a "fer política".





ARTUR MAS, INDEPENDENTISTA CONVERS





I és que, segons ell, el Procés en el fons és un "fracàs col·lectiu" perquè fins ara "no s'ha fet política", sinó que s'ha "abusat" dels sentiments d'una part i altra. "Espanya necessita recuperar l'equilibri entre el sentiment i la raó", ha defensat.