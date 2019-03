Un milió d'espanyols pateix glaucoma, patologia que suposa ja la segona causa de ceguesa a tot el món, segons ha recordat el Consell General de Col·legis d'Òptics-Optometristes amb motiu de la celebració, aquest dimarts, del Dia Mundial de la malaltia.





En concret, es calcula que el dos per cent de les persones majors de 45 anys i el 3,5 per cent dels majors de 70 anys pateixen glaucoma, el principal símptoma és la pèrdua progressiva de visió, si bé en el cas de les dones es pot veure influenciat pels diferents canvis hormonals que es produeixen al llarg de la seva vida (menstruació, embaràs, menopausa, etcètera).





No obstant això, malgrat la seva gravetat, la meitat de la població afectada per glaucoma ho desconeix, ja que generalment no causa símptomes que adverteixin de la patologia, el que provoca que el cinc per cent dels afectats acabin cecs.





En aquest sentit, el Consell General de Col·legis d'Òptics Optometristes ha assegurat que amb una detecció primerenca d'aquests casos de ceguesa es podria evitar en un 95 per cent. "El glaucoma és asimptomàtic i, per això, és fonamental que tota persona major de 45 anys acudeixi a comprovar la seva pressió intraocular almenys un cop l'any, una prova que es pot dur a terme al costat d'altres en qualsevol establiment sanitari d'òptica" , ha dit el president de l'organisme, Juan Carlos Martínez Moral.





Per tot això, els experts han destacat la importància que la població major de 45 anys se sotmeti a una revisió ocular anual en un establiment sanitari d'òptica, recordant que l'òptic-optometrista és el professional de la salut visual primària i disposa de la formació necessària per conèixer els símptomes i signes del glaucoma en els seus estadis inicials preferiblement, abans que el pacient pateixi una pèrdua visual important i irreversible.





En el cas de sospita de glaucoma, l'òptic-optometrista remetria al pacient a l'oftalmòleg. "Aquesta detecció es basa en una exploració de fons d'ull i la mesura de la pressió intraocular. Els òptics-optometristes realitzen aquestes i altres exploracions de forma rutinària en els establiments sanitaris d'òptica", ha assenyalat Martínez Moral.





A QUI AFECTA EL GLAUCOMA?





Encara que el glaucoma pot aparèixer a qualsevol edat, alguns grups de pacients són més proclius a desenvolupar la malaltia en un o ambdós ulls i, per tant, han d'acudir a les revisions a mínim un cop l'any, els majors de 45 anys que no es hagin sotmès a un examen ocular en els últims anys.





Alhora, és important que vagin les persones amb antecedents familiars de glaucoma, especialment de familiars directes com a pares o germans; els pacients amb una pressió intraocular alta; les persones amb miopia elevada (major de 5 diòptries); els malalts medicats amb corticoides (en qualsevol de les seves formes d'administració); les persones que hagin patit un cop o traumatisme a l'ull; els diabètics; i les dones amb canvis hormonals a causa d'un embaràs, menstruació o menopausa.





"En el cas que ens afecti algun d'aquests factors, hem d'acudir al nostre òptic-optometrista perquè ens faci entre altres proves un screening mitjançant la tonometria sense contacte, una prova senzilla, ràpida i indolora amb la qual es mesura la pressió intraocular, per derivar en cas de trobar algun signe a l'oftalmòleg", ha tancat l'organisme.