Ultimàtum de 48 hores a Torra per treure els llaços grocs de les institucions catalanes

La Junta Electoral Central ha donat 48 hores de termini al president de la Generalitat, l'independentista Quim Torra, perquè ordeni la retirada de totes les banderes estelades i llaços grocs dels edificis públics per tal de complir amb el deure de neutralitat política de els poders públics davant les eleccions generals del 28 d'abril.





El màxim òrgan arbitral del procediment electoral atén així una petició registrada per Ciutadans, que es queixava de l'exhibició a Catalunya de símbols ideològics o partidistes en edificis i espais públics.





LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ LIMITADA PER ALS GOVERNANTS





Segons argumenta la JEC, la llei prohibeix als poders públics -que estan al servei de tots els ciutadans- prendre partit en les eleccions i recorda que la llibertat d'expressió és un dret fonamental de les persones, però no dels governants.





En la resolució es recorda que, tant el llaç groc pels presos del procés independentista, com la bandera estelada dels independentistes "són símbols partidistes utilitzats per formacions electorals concurrents a les eleccions".





Segons la seva opinió, tots dos són signes que poden ser legítimament utilitzats per aquestes formacions polítiques en la seva propaganda electoral, "però no pels poders públics ja que aquests han de mantenir una rigorosa neutralitat política", segons la doctrina de la JEC avalada per sentències de la sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem.





NOMÉS CAP RECÓRRER DAVANT EL SUPREM





Per tot això, "es requereix al president de la Generalitat de Catalunya perquè ordeni en el termini màxim de 48 hores la immediata retirada de les banderes" estelades "o llaços grocs que puguin trobar-se en qualsevol edifici públic dependent de la Generalitat de Catalunya".





L'acord, que es va a traslladar a les juntes electorals provincials de Catalunya, és ferma en la via administrativa i contra ell ja només es pot interposar un recurs contenciós-administratiu davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el termini de dos mesos.