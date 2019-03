Les primàries de Catalunya en Comú demostren el malestar de les bases amb l'elecció de Asens

Es pot votar sí, es pot votar en blanc... però no es pot votar no. Les primàries de Catalunya en Comú celebrades el passat cap de setmana per validar les llistes del 28-A han seguit un curiós procediment que preveia un desenllaç favorable per a la direcció amb independència de quina fos la decisió dels afiliats.





Tant per a la llista del Congrés com per la del Senat, els votants només podien triar entre donar el seu vot positiu a les mateixes, o bé votar en blanc com a senyal de protesta davant el dirigisme de la formació.





L'únic punt en què es va permetre als electors donar el seu vot negatiu va ser en la decisió de repetir la marca de "Catalunya en Comú", una qüestió en la qual no hi havia divisió interna i que no suposava un risc per als secretariats tant de la formació estatge com de l'espai dels comuns.





ASENS TREU MÉS "BLANCS" QUE "SÍS"





Després de setmanes d'especulacions, finalment les direccions de Podem i els comuns van decidir situar Jaume Asens al capdavant de la candidatura a la Cambra Baixa. Va ser una elecció lluny de les bases, repetint les formes que les "forces del canvi" han criticat en el passat respecte a partits com el PP o el PSOE.





Aquest malestar es va traduir en que la candidatura liderada per Asens va rebre més vots en blanc (38), que vots afirmatius (37), com es testifica en la papereta a la qual ha tingut accés Catalunyapress.









De fet, durant una trobada amb militants el passat dissabte de votacions, alguns d'aquests militants van retreure al regidor de l'Ajuntament de Barcelona que no hagués decidit presentar-se a les primàries de Podem, partit del qual forma part, i que acceptés ser nomenat a dit com a cap de llista de Catalunya en Comú després que Ada Colau i Pablo Iglesias li ho demanessin.