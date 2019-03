Pablo Iglesias prefereix Jaume Asens a les llistes per captar vots de l'independentisme

El debat entre l'eix social i l'eix nacional ha tornat a saltar a la palestra en la candidatura barcelonina de Podemos per a les generals. Mentre un sector de la formació estatge es decanta per subratllar l'agenda social amb assumptes com els desnonaments o la bretxa salarial, altres volen potenciar un candidat afí al separatisme per guanyar vots pel flanc nacional.





En aquesta última tendència es troba el secretari general de la formació, Pablo Iglesias, que veuria amb bons ulls a Jaume Asens com a cap de llista per a les generals del 28A a Barcelona. Actualment, Asens és tinent d'alcalde d'Ada Colau i s'ha destacat per defensar el dret a l'autodeterminació i abanderar la família sobiranista dins Podem.





No obstant això, no és l'únic nom que sona per ocupar el número "u". Atès que Domènech va decidir deixar la vida política al setembre de 2018, els comuns busquen una figura per reeditar el triomf de les dues últimes convocatòries i de moment són tres els candidats que es perfilen per capitanejar la candidatura.





A part de Asens, estan en competició el portaveu dels comuns, Joan Mena, i Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde de Barcelona i que, tot i estar confirmat com a candidat a les europees, podria canviar la seva papereta en les properes setmanes.





DECISIÓ A PRIMÀRIES





Els comuns reuneixen aquest dissabte al Consell Nacional de forma extraordinària amb motiu de les eleccions del 28 d'abril amb la intenció de dissenyar el calendari de primàries.





La direcció de CatComú plantejarà una proposta al Consell que haurà de ser debatuda i votada per donar el tret de sortida al seu procés d'elecció interna.





Fonts del partit han explicat que la idea de l'Executiva és que en una setmana tinguin els candidats de les primàries per poder escollir la llista definitiva a mesurats de març, tenint en compte que el 12 d'abril comença la campanya i que els partits estan ja llançats a la precampanya.





En aquestes primàries, els inscrits en la formació que lidera Ada Colau decidiran, no només a la seva llista per a les generals, sinó també si repeteixen la coalició amb Podem, que en les passades generals, sota les sigles EnComúPodem (ECP), es van alçar amb la victòria a Catalunya.