El diputat de CatECP al Parlament i secretari general de Comunistes de Catalunya, Joan Josep Nuet, ha proposat que la seva formació explori de cara a les eleccions generals aliances amb ERC i amb Catalunya en Comú (comuns), segons una resolució del partit.





Es tracta d'una iniciativa del mateix Nuet, que ara Comunistes de Catalunya debatrà internament entre el 22 de febrer i el 7 de març per acabar prenent una decisió definitiva el 9 de març, segons publica el diari 'Ara'.





Es dona la circumstància que Nuet en els últims mesos s'ha visualitzat com un diputat crític amb el seu grup parlamentari, el dels comuns, fins al punt de participar en la plataforma Sobiranistes, que lidera Elisenda Alamany.





Aquesta plataforma, que va sorgir originalment com una corrent crítica dels comuns, també ha tingut converses recents amb ERC per explorar una possible aliança de cara a les generals, tot i que encara no hi ha res concret encara, assenyalen fonts coneixedores de les trobades.





CONDICIONS





En la resolució del Comitè Central de Comunistes de Catalunya en què parla d'explorar aliances amb ERC i els comuns, que ha difós el mateix Nuet en les xarxes socials, fixa cinc condicions perquè aquests pactes puguin arribar a concretar-se.





Així, Comunistes exigeix concórrer en el format de coalició electoral, és a dir, de no integrar-se en les llistes i prou, i "capacitat jurídica del partit per preservar els drets polítics, econòmics i comunicatius". També demana tenir llibertat de vot i un protocol econòmic que garanteixi el finançament al partit en tot el període legislatiu.