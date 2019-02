Representants d'ERC i de la plataforma Sobiranistes, que lidera la diputada Elisenda Alamany, mantenen converses sobre una possible aliança de cara a les eleccions generals del 28 d'abril, segons fonts coneixedores.





Segons publica el diari 'Ara', els contactes es produeixen després del distanciament de Alamany del seu partit, els comuns, que el van portar primer a fundar aquesta plataforma i després, aquest mateix dimecres, a abandonar el grup parlamentari i convertir-se en diputada no adscrita .





ERC i Sobiranistes han mantingut contactes, però no hi ha cap decisió presa, entre altres coses perquè l'anunci de l'avanç electoral és molt recent i encara hi ha marge per configurar les llistes: "De moment res concret. Només aproximacions", resumeixen les mateixes fonts.





Amb l'objectiu d'eixamplar a la seva base de votants, en les últimes convocatòries electorals ERC ja ha incorporat a les seves llistes a candidats d'altres partits polítics, teixint aliances per exemple amb Demòcrates --de l'òrbita democristiana-- i de MES --de l'òrbita socialista--.





Amb un eventual pacte amb Sobiranistes, ERC buscaria acostar-se al votant més afí als comuns, partit amb el qual precisament es va disputar la victòria en les dues últimes convocatòries de les eleccions generals --on els republicans van quedar segons després de la llista de Xavier Domènech- -.





ELISENDA Alamany





Aquest dimecres des del Parlament Alamany ha relatat que la decisió d'abandonar el grup és l'última que pren a títol individual perquè a partir d'ara la resta de decisions les prendrà col·lectivament, és a dir, amb tota la plataforma Sobiranistes.





Aquesta és la resposta que ha donat també a la pregunta sobre si es planteja concórrer als comicis amb altres sigles o passar a formar part d'un altre grup, cosa que no farà a títol individual, però no descarta que Sobiranistes arribi a acords amb altres partits per a unes eleccions, després d'un debat col·lectiu.