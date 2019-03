El PSC ratifica la llista de Batet a les eleccions generals del 28-A

El Consell Nacional del PSC ha ratificat aquest dilluns la llista que encapçala la ministra en funcions de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, com a candidata a les eleccions generals del 28 d'abril per la circumscripció de Barcelona.









En una reunió d'aquest dilluns el consell socialista ha ratificat les llistes de les quatre circumscripcions catalanes al Congrés i al Senat i la llista encapçalada per Javi López a les europees, tot i que aquesta llista s'integrarà en una altra definitiva del PSOE, ja que els comicis a l'Europarlament són de circumscripció estatal.





Dissabte el Comitè Electoral va aprovar les llistes després de recollir les actes dels consells de federació i les assemblees d'agrupació, i després del tràmit de dilluns ja queden validades i llistes per concórrer als comicis.





A la llista de Batet apareix com a número dos el secretari d'Estat per a l'Avanç Digital, Francisco Polo, al qual segueixen Mercè Parea, José Zaragoza i Lidia Ginart, que repeteixen en la llista a diputats del Congrés.





S'incorpora a la candidatura Francisco Aranda, que va ser cap de gabinet del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i és cap de gabinet de la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; i la regidora del partit a Barcelona, Carmen Andrés.





Tanquen la llista una filla de l'exministre Ernest Lluch, Eulàlia Lluch, i el president de la UGT de Catalunya, Matías Carnero, en una candidatura que ha renovat el 50% dels noms respecte a les últimes eleccions.





Per la circumscripció de Girona, el candidat escollit és Marc Lamuà i l'acompanya de dues la independent Blanca Cercas; per Lleida, a la llista que capitaneja Montse Domínguez, els socialistes situen Silveri Caro i a Lorena González; i per Tarragona, al costat de Joan Ruiz, aniran Sandra Guaita i Dolors Bel.





Finalment, el que va ser número dos de la candidatura de Meritxell Batet a les passades eleccions, Manuel Cruz, encapçala la llista del PSC al Senat per Barcelona, juntament amb Morgana Mabel Vargas, i Javier Fernández; mentre que a Girona presenten a l'independent Ferran Camas Roda; per Lleida a Víctor Orrit; i per Tarragona a Santiago Castellà.





El Consell Nacional dels socialistes catalans també han ratificat la llista a les europees que encapçala Javi López, a qui segueixen Laura Ballarín, Alejandro Colldefors i Judith Riera.