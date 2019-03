Batet assegura: el feminisme no exclou, matitzar és "buscar excuses"

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha assegurat que el feminisme ni exclou, ni divideix, ni confronta, i ha sostingut que no cal adjectivar i que l'expressió 'feminisme liberal' "sembla una expressió de buscar excuses a una cosa que no té matís ".









En una entrevista a Rac 1 aquest dissabte, Batet ha celebrat que a la manifestació d'aquest divendres pel Dia de la Dona hagués tanta gent jove i ha valorat positivament que es celebrés, ja que considera que "la lluita s'ha de mantenir. Queda molt per fer "per arribar a la igualtat efectiva, ha dit.





Ha destacat dues mesures impulsades pel seu Govern -en un decret llei que es votarà en Diputació Permanent del Congrés perquè ja s'ha dissolt la càmera de cara a les eleccions- per les quals els sous seran "accessibles als representants dels treballadors", perquè hi hagi un control sobre el que cobren homes i dones, il a obligació a les empreses de més de 50 treballadors de fer plans d'igualtat.









Preguntada per la creació d'una assignatura sobre feminisme, Batet ha defensat que "és important que el feminisme aparegui a les escoles", tot i que no ha concretat si hauria de ser una assignatura exclusiva, després del que ha defensat la llei d'educació aprovada al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, en la qual s'incloïa l'assignatura Educació per a la Ciutadania, que segons Batet recollia aquests valors.





Pel que fa a les negociacions amb l'independentisme, la ministra ha assegurat que "va donar fruits molt modestos", però ha negat que hagi estat un fracàs, després del que ha destacat la implicació de tot el Govern.









De cara als debats electorals, Batet ha descartat que es realitzin debats en és les presons: "Això no es preveu, i crec que no seria bo que fos així", en referència als candidats de JxCat i ERC, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras, respectivament, que es troben en presó preventiva.