Renuncia a declarar l'amo de l'empresa on van trobar 1,3 milions de fullets cridant al vot

El primer dels testimonis citats aquest dimarts al judici pel procés independentista al Tribunal Suprem, propietari d'una empresa en la qual van confiscar 1,3 milions de fullets trucant al vot per a l'1-O, ha renunciat a declarar al·legant estar imputat en la causa que s'instrueix en el Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona sobre l'organització de la consulta.









A l'inici de la vista, aquest empresari, Josep Oriol González, ha manifestat que la seva declaració en el judici a Madrid podria perjudicar-lo, pel que ha manifestat el seu desig de no declarar. El president del tribunal, Manuel Marchena, li ha preguntat si té constància efectiva que el procediment a Barcelona segueix el seu curs, i després d'obtenir resposta efectiva per part del testimoni l'ha eximit de declarar.





A l'empresa Buzoneo Directo es van trobar dies previs a la consulta il·legal 1,3 milions de díptics i fullets de diversa grandària trucant al vot per la independència.





En concret, a l'empresa, situada a la localitat de Montcada i Reixac (Barcelona), es van localitzar uns 700.000 fullets informatius per al seu repartiment promovent el 'Sí', altres 130.000 cartells més petits també en suport del referèndum i uns 370.000 díptics amb el logotip de la Generalitat de Catalunya que es correspondrien amb la campanya institucional del referèndum il·legal.





En el mateix local van ser trobats altres 138.000 cartells amb el text: "Si, per fer-los fora", unit a les imatges del Rei Felip VI, de l'expresident del Govern central Mariano Rajoy, l'expresident Jordi Pujol i l'expresident del Palau de la Música de Barcelona Fèlix Millet. Aquests últims cartells incorporen els logos propis i identificatius de la CUP.





Després de sortir aquest testimoni, la sessió ha continuat amb l'interrogatori per la fiscal Consuelo Madrigal de la segona testimoni esmentada per aquest dimarts, que és la responsable recursos humans de la impremta Artyplan -la seu a Sant Feliu de Llobregat va ser registrada per la Guàrdia Civil - Rosa Maria Sans.