Un altre cap de Mossos confirma que van advertir el Govern dels riscos de l'1-O

El que va ser màxim responsable de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat dels Mossos d'Esquadra a la jornada del referèndum il·legal Emilio Quevedo Malo ha confirmat aquest dilluns davant el tribunal que jutja el procés independentista que la policia autonòmica va advertir fins a dues dies diferents -26 i 28 de setembre de 2017- dels riscos previsibles si es mantenia la convocatòria de l'1-O.









Durant la seva declaració com a testimoni en el judici que s'està celebrant al Tribunal Suprem, aquest comissari dels Mossos s'ha manifestat en la mateixa línia que l'excap de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra Manuel Castellví, la testifical ha conclòs aquest dilluns.





A preguntes del fiscal Javier Zaragoza ha explicat que en un primer lloc, el major de la policia autonòmica, Josep Lluís Trapero, es va reunir el 26 de setembre de 2017 amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, amb l'exvicepresident Oriol Junqueras i amb el exconseller d'Interior Joaquim Forn, on els va manifestar "la preocupació que hi havia als Mossos per la situació que hi havia a general al país".





En aquesta trobada, sobre el qual ha dit que no va assistir, també se'ls va plantejar la possibilitat de desconvocar el referèndum i se'ls va insistir que "indubtablement" els Mossos anaven a complir amb el mandat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'actuar com "policia judicial", ha apuntat.





Sí que va estar present en la reunió que va tenir lloc l'endemà passat, sol·licitada per Trapero, ja que l'anterior "no havia tingut èxit", per tornar "intentar dissuadir els màxims responsables del Govern de la Generalitat" que no seguissin endavant amb seva intenció de celebrar la consulta, ha postil·lat.





En aquesta reunió -"de caràcter poc habitual", ha indicat- se'ls va reiterar aquesta "preocupació", així com la "disconformitat" del cos per les manifestacions públiques realitzades per part de membres del govern català, com Forn, en què, al seu entendre, es projectava a la ciutadania la "prevalença" entre l'actuació policial i el compliment del mandat judicial.





Preguntat pel fiscal sobre si els van advertir de la possibilitat d'una "alta mobilització de persones" que podrien generar problemes de seguretat, Quevedo ha respost que va ser Castellví qui el va exposar i que va posar com a exemple que es podrien donar "enfrontaments entre favorables i contraris al referèndum".





Així mateix, ha afirmat que un dels escenaris previstos era els xocs entre les forces policials i els concentrats en els col·legis electorals.





Tot i això, ha afegit que, malgrat aquesta advertència, Puigdemont va assegurar que els seus plans seguien en peu perquè el Govern "tenia un mandat de complir i ho anaven a tirar endavant perquè tenien un mandat avalat per resultats electorals". Ha indicat que Junqueras només va assenyalar que creia que "no hi hauria cap tipus de resistència" contra els agents de la policia.