Una treballadora d'Artyplan reconeix que Òmnium va encarregar material propagandístic per a l'1-O

La responsable de Recursos Humans de l'empresa d'arts gràfiques Artyplan, Rosa Maria Sans, ha admès aquest dimarts que l'entitat sobiranista Òmnium Cultural va encarregar material propagandístic -fullets i cartells- del referèndum independentista l'1 d'octubre de 2017, però que no es va emetre cap albarà de lliurament ni factura.





Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, Artyplan va elaborar 400.000 díptics, 26.000 fullets i 30.000 cartells, material que forma part d'un lot més gran d'encàrrecs a diverses empreses per part d'Òmnium, tal com consta en el sumari de la causa que investiga l'organització de l'1-O al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona.





Dels correus electrònics intervinguts, els investigadors conclouen que Òmnium va realitzar una comanda de gairebé 1,3 milions i cartells i tríptics publicitaris del referèndum, la qual cosa tindria un cost de 61.879 euros entre la impressió i la distribució.





Així, l'encàrrec constaria d'un milió de tríptics de mida A4, 100.000 Pirulos (per a estructures cilíndriques) de 70x100, 150.000 cartells per porteries de mida A3 i 30.000 cartells per botigues de mida A4.





"Es pot afirmar que la Generalitat va utilitzar Òmnium per realitzar les comandes i encarregar la distribució dels cartells per animar a votar l'1-O amb la inscripció institucional", dedueix la Guàrdia Civil en un dels informes incorporats al sumari.