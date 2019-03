Moody's ha ratificat la qualificació creditícia a llarg termini de Naturgy a 'Baa2', amb perspectiva 'estable', a causa de la diversificació tant dels negocis com geogràfica de la companyia, així com al seu "èmfasi estratègic" en la millora de la rendibilitat i la seva aposta pels països amb marcs regulatoris estables.





En un informe, l'agència de qualificació valora el "sòlid" panorama macroeconòmic a Espanya, el seu mercat principal, tot i que "atenuat per la incertesa política" al país derivada de les pròximes eleccions generals del 28 d'abril, així com el fet que el grup mantindrà les seves ràtios principals dins de la forquilla de qualificació creditícia 'Baa2' a mig termini.





Pel que fa a riscos derivats de la incertesa per les revisions reguladores previstes a Espanya per al sector de la distribució elèctrica (2020) i gas (2021), Moody's creu que els guanys de Naturgy es veuran afectades "negativament".





El Govern va avalar la taxa de retribució financera proposada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) de l'5,58% per a les activitats de transport i distribució d'energia elèctrica per al període 2020-2025.





Tanmateix, aquest avantprojecte de llei ha de ser aprovat al llarg d'aquest any. Així, l'agència de qualificació assenyala que la proposta de la CNMC, que basa la seva metodologia en el cost mitjà ponderat del capital (WACC en anglès), enfront de l'actual de lligar la rendibilitat raonable per a aquestes activitats al bo del Tresor a 10 anys més un diferencial de punts bàsics, proporciona "certa visibilitat" als ingressos per aquesta activitat de Naturgy a partir del 2020, tot i que subratlla que la taxa de retribució segueix subjecta a la determinació final.





Pel que fa al seu pla estratègic 2018-2022, presentat el juny de l'any passat, Moody 's assenyala que està dissenyat "per posicionar millor" al grup dins d'una indústria en procés de canvi, apuntant a una millor rendibilitat i generació de flux de efectiu, un reequilibri en el 'mix' dels seus actius d'electricitat i gas i un increment en els guanys en els negocis regulats.