El Parlament britànic tomba l'acord del Brexit amb reajustaments a dues setmanes de la desconnexió

El Parlament britànic ha rebutjat l'últim acord assolit entre Theresa May i Jean-Claude Juncker per a una sortida acordada de la Unió Europea. La votació, que s'ha efectuat cap a les vuit del vespre d'aquest dimarts, s'ha saldat amb 242 vots a favor i 391 en contra.





De la mateixa manera que en anteriors cites, la frontera nord-irlandesa ha estat en el centre d'un debat nacional que ha allunyat els laboristes dels conservadors, així com fragmentat els 'tories' entre diputats que anhelen un Brexit dur i altres que volen un pacte entre les autoritats comunitàries i Regne Unit.





UN ACORD AMB REAJUSTAMENTS





La Cambra dels Comuns ja va rebutjar aquest mateix acord el 15 de gener per 202 vots a favor i 432 en contra, una diferència de 230 vots. Per a trobar un rebuig tan contundent, cal remuntar-se fins a 1924, quan el Gabinet de Ramsay MacDonald va sofrir una sèrie de garrotades parlamentàries, el major d'ells per un marge de 166 vots.





Després d'aquest revés, May va iniciar una ronda de contactes amb els líders dels grups parlamentaris en la qual es va comprometre a persuadir a Brussel·les que donés les garanties que reclama Londres sobre el 'backstop' o el mecanisme d'emergència per a evitar que amb el Brexit torni la 'frontera dura' entre Irlanda del Nord i Irlanda.





Amb aquest objectiu, la 'premier' va viatjar el dilluns a la nit a Estrasburg per a reunir-se amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. Dues hores i mitja després, va aconseguir una "interpretació comuna legalment vinculant" sobre el 'backstop'.





Juncker va subratllar llavors que aquests "aclariments" no aporten elements nous, ni reobren l'acord del Brexit, encara que "completen" el text legal per a apuntar amb major claredat que el 'backstop' és un mecanisme d'últim recurs que cap de les parts vol activar i que, de fer-ho, serà de manera temporal fins a trobar una solució millor.