La ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, ha assegurat aquest dimarts que Espanya "no renuncia" a la creació d'un impost a nivell nacional que greu els ingressos de les multinacionals digitals tot i que hagi estat bloquejat a la UE pel rebuig d'Irlanda i els països nòrdics i que el projecte del Govern de Pedro Sánchez "decaurà" amb la fi de la legislatura.





"La Comissió (Europea) no ha retirat la seva proposta i, per descomptat, Espanya no renuncia a seguir endavant amb l'adopció d'aquest impost a nivell nacional", ha afirmat en una roda de premsa posterior a la reunió de ministres de Finances de la UE (Ecofin).





Segons ha explicat, el projecte inicial del Govern "decaurà" en acabar la legislatura, però un eventual nou Executiu de Pedro Sánchez després de les eleccions del 28 d'abril l'inclouria en uns nous pressupostos generals de l'Estat (PGE).





"Igual que el president del Govern ha anunciat que la seva primera decisió serà proposar un nou PGE després de la formació de govern, això inclourà seguir endavant amb el projecte d'una taxa digital, lamentablement a nivell nacional", ha apuntat.





ELS NÒRDICS, EN CONTRA





Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin) han constatat aquest dimarts que no existeix la unanimitat necessària per a crear un impost europeu que greu l'activitat de les multinacionals digitals i han fiat la seva adopció en el futur a un acord en el si de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).





Una gran majoria dels socis comunitaris --entre ells França, Espanya, Alemanya i Itàlia-- s'han mostrat a favor de donar suport a una versió reduïda d'aquesta taxa, que es limitaria a gravar la venda d'espais publicitaris i deixaria de costat l'intercanvi de dades dels usuaris i les activitats d'intermediació.





No obstant això, l'oposició frontal de Suècia, Dinamarca, Irlanda i Finlàndia a aquest impost ha fet caure la proposta, ja que, a l'ésser una reforma de matèria fiscal, necessita el vistiplau de totes les capitals europees.





El ministre de Finances de Romania, Eugen Teodorovici, que aquest semestre ostenta la presidència de torn de l'OCDE, ha reconegut aquest fet en finalitzar el debat públic i ha afirmat que l'assumpte només tornarà a la taula dels ministres europeus si l'OCDE no ha aconseguit un pacte a la fi de 2020.





"Si a la fi de 2020 l'acord d'OCDE requereix més temps, el Consell podrà si fos necessari tornar a replantejar els debats a nivell de la Unió Europea", ha explicat el ministre romanès.