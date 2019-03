Degoteig d'acomiadaments a la revista '¡Hola!'

La revista '¡Hola!' ha dut a terme en les últimes setmanes una onada d'acomiadaments que ha afectat una vintena de treballadors.









Segons fonts internes, aquesta decisió té com a objectiu desmassificar algunes de les seccions i no hi ha previstos més acomiadaments.





La reducció de plantilla ha afectat en gran mesura als fotògrafs, mentre que Hola.com continua sense canvis.





La reestructuració va començar al febrer i ha anat seguint poc a poc, coincidint amb la mort el 2 de març de Mercedes Junco Calderón, que ha estat al comandament de la publicació durant més de 60 anys.