El Congrés ha demanat un informe jurídic sobre el decret llei que amplia els permisos de paternitat davant els dubtes de constitucionalitat plantejats per Ciutadans. La norma, l'entrada en vigor està programada per a l'1 d'abril, no ha pogut ser qualificada per la Mesa de la Cambra, que tornarà a reunir-se aquest dijous per examinar el dictamen dels lletrats.





Segons ha explicat el representant de Ciutadans a la Mesa del Congrés, Nacho Prendes, el decret llei del Govern espanyol al·lega que modifica la Llei Orgànica d'Igualtat de 2007 i la legislació prohibeix que les lleis de rang orgànic puguin ser modificades per una norma extraordinària com el decret llei.





En concret, l'article 1 del decret llei recull la modificació de dos articles d'aquesta norma pel que fa a l'elaboració de plans d'igualtat per part de les empreses.





NO TOTS ELS ARTICLE D'UNA LLEI SÓN DE RANG ORGÀNIC





D'una banda, canvia l'article 45 per estendre fins a les empreses de cinquanta treballadors o més l'obligatorietat de negociar i aplicar aquests plans. Fins ara, només era imperatiu per a les companyies de més de 250 empleats, mentre que en el cas de la resta era una iniciativa opcional.





A més, hi ha modificacions en l'article 46 per a la creació d'un Registre de Plans d'Igualtat de les Empreses, dependent de la Direcció general de Treball, en el qual han de quedar registrades totes les companyies amb aquest programa. I es recull el desenvolupament d'un reglament que servirà per determinar les matèries, les auditories salarials i els sistemes d'avaluació i seguiment dels plans d'empreses, així com pel que fa a la constitució, característiques i condicions, inscripció i accés al nou registre.





Els lletrats hauran d'examinar si aquests canvis afecten el caràcter orgànic de la Llei d'Igualtat o només es refereixen a aspectes ordinaris de la norma, i al final emetran un dictamen les conseqüències avui no estan clares.





Segons Ciutadans, el decret podria decaure si els lletrats conclouen que hi ha una clara inconstitucionalitat, mentre que des del PSOE al·leguen que és impossible que la Mesa de la Cambra impedeixi la tramitació.





SI HI HA DUBTES, QUE RESOLGUI EL TC





Fonts parlamentàries precisen que només una inconstitucionalitat flagrant podria arribar a aturar el tràmit de la convalidació del decret llei, ja que les competències de la Mesa de la Diputació Permanent estan molt limitades.





A priori, el criteri és que, si hi ha dubtes d'interpretació que exigirien moltes explicacions, la constitucionalitat o no d'una norma no l'ha de resoldre al Congrés, sinó el Tribunal Constitucional, que és l'òrgan adequat per a això. I els grups sempre poden recórrer al TC.