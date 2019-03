La Junta Electoral rebutja suspendre els 'divendres socials' com demanaven PP i Ciutadans

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimat aquest dilluns 11 de març, les peticions del PP i de Ciutadans de suspendre, fins a les eleccions generals del 28 d'abril, les rodes de premsa posteriors a les reunions setmanals del Consell de Ministres -conegudes com els "divendres socials".



En sengles resolucions adoptades aquest dilluns, el màxim organisme arbitral recorda que les dues rodes de premsa ja celebrades no són susceptibles d'incórrer en vulneració de l'article 50 de la Llei Electoral que obliga a la neutralitat dels poders públics i que prohibeix fer propaganda institucional.



FINS ARA NO HA VULNERAT LA LLEI



"Desestimar la reclamació ja que en ella no es posa en relleu que s'hagi produït cap conducta prohibida", subratlla la resolució.









En concret, recorda que la primera roda de premsa esmentada per l'escrit del PP es va celebrar abans de la convocatòria de les eleccions i, per tant, abans que entrés en vigor la prohibició de la propaganda institucional.





I la següent, la de divendres passat, en què el Govern central va moderar el seu discurs des de la taula del Consell de Ministres, la JEC entén que "no es conté cap al·lusió a les realitzacions o als èxits obtinguts pel Govern espanyol".





NO CAP UNA PROHIBICIÓ AMB CARÀCTER PREVENTIU





Pel que fa a la petició de suspendre les futures convocatòries de rodes de premsa, l'organisme arbitral indica que no pot adoptar una decisió d'aquest tipus "pel seu caràcter merament hipotètic".



Ciutadans va demanar que, almenys, la JEC recordés al Govern central el deure de neutralitat dels poders públics, però en la resolució s'indica que la missió de l'organisme arbitral no és "advertir al Govern espanyol sobre el compliment del que preveu la llei".



Les resolucions, segons es detallen, són fermes en la via administrativa, de manera que a PP i Ciutadans ja només els pot interposar un recurs pel contenciós administratiu davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el termini de dos mesos.