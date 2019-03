El president de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que seguirà "governant fins a l'últim minut" i aprovant mesures socials a través de decrets llei, davant del "filibusterisme" emprat pel PP i Ciutadans per intentar evitar l'aplicació de polítiques que beneficien al conjunt dels ciutadans.





Sánchez, que ha participat aquest dimecres en un acte del PSOE a Vitòria, ha defensat l'ús de la figura dels decrets llei per part del seu Govern espanyol per tirar endavant importants mesures econòmiques i socials, com l'ampliació dels permisos de paternitat i altres mesures "justes" i que són positives per a una "majoria de ciutadans".





El president del Govern i secretari general del PSOE ha criticat els intents del PP i Ciutadans de bloquejar l'aprovació d'aquest tipus de mesures a través d'aquesta fórmula, en considerar que l'Executiu està fent un ús "electoralista" de la mateixa davant els comicis generals del 28 d'abril.





"Caminen enfadats perquè vam aprovar mesures socials en el Consell de Ministres. El problema de la dreta no són els 'divendres socials', sinó que aprovem polítiques socials per a la majoria d'aquest país", ha afirmat Sánchez, en referència a les reunions que celebra el Govern central cada divendres.





El líder del PSOE ha recordat que, abans d'accedir al Govern central, el seu partit ja va tractar d'aprovar des del Congrés dels Diputats, a través de proposicions de llei, algunes de les mesures que ara pretén aplicar a través de decrets llei.





"Sent oposició vam presentar proposicions de llei per a la igualtat laboral d'homes i dones, per reconèixer l'eutanàsia en la sanitat pública, i per a la modificació de la llei d'enjudiciament criminal, perquè els jutges tinguin més temps per investigar la corrupció política", ha manifestat.





Tot i això, ha denunciat que, al llarg de la legislatura, el PP i Ciutadans s'han dedicat a obstaculitzar la tramitació d'aquestes iniciatives a través d'instruments de "filibusterisme parlamentari".





Davant aquesta forma d'actuar, i un cop al capdavant del Govern central, el PSOE tenia dues opcions, segons ha explicat. "Podia no fer res i resignar-me, o aprovar mesures justes i socials a través de decrets llei, i he decidit que és millor el segon", ha indicat.





EL PP I LA CORRUPCIÓ





El president del Govern espanyol ha retret al Partit Popular que l'acusin de "instrumentalitzar les institucions públiques" a través d'aquestes decisions. "Qui instrumentalitza, el que aprova polítiques en benefici de la majoria social, o aquells que fan servir els ressorts de l'Estat per obstaculitzar les investigacions dels dijous sobre la corrupció, com feia el PP quan estava al Govern?", s'ha preguntat.





Sánchez ha emplaçat el PP ja Ciutadans explicar als ciutadans si estan o no "d'acord" amb mesures com l'ampliació dels permisos de paternitat, el decret per a "posar límit" als preus dels lloguers, o la "recuperació" de la cotització a la Seguretat Social dels cuidadors no professionals de persones dependents.





"Hem estat governant des del primer minut i anem a governar fins a l'últim minut de la legislatura", ha assegurat, per reiterar, a continuació, que el Govern aprovarà abans de les eleccions la recuperació del subsidi a les persones majors de 52 anys en situació d'atur.





El president del Govern espanyol també s'ha referit a aquells partits i dirigents que "banalitzen" sobre qüestions com la violència de gènere, la igualtat entre sexes, la sostenibilitat del sistema públic de pensions o sobre la convivència democràtica.





"PROJECTE CABAL I SENSAT"





En aquest context, ha advertit que malgrat que hi ha "molts partits", el que està en joc el 28 d'abril es redueix a "dues opcions". "O posem a Espanya a mirar cap al futur, una Espanya en la qual capiguem tots, o anem 40 anys enrere, cap a una Espanya en la qual càpiguen només els que pensen com els de la foto de 'els tres de Colón", ha afirmat, en referència al PP, Ciutadans i Vox.





Sánchez ha assenyalat que, per aquest motiu, "és molt important que les forces progressistes i els milions d'espanyols que aposten per una societat equilibrada, assossegada i en convivència, ens mobilitzem, transcendint de l'ideològic, i apostem per l'únic projecte com cal, sensat, moderat i que mira al futur amb confiança, que és el del PSOE".





"L'Espanya que volem és inclusiva i no excloent. Casado parla d'espanyols de bé. Llavors, hi ha espanyols a faltar bé? El que hi ha és partits que busquen el bé per als espanyols i aquells que no, i vostè [Casado] està entre els segons i jo, entre els primers", ha afirmat.





"CORDÓ SANITARI"





El líder socialista ha criticat la decisió del màxim responsable de Ciutadans, Albert Rivera, d'evitar qualsevol pacte postelectoral que permeti la conformació d'un Govern del PSOE. "Qui és Rivera per posar un cordó sanitari a qui va impulsar la llei d'igualtat de gènere, al partit que va acabar amb ETA?", s'ha preguntat. Sánchez ha acusat Rivera de tenir "una concepció excloent de la democràcia".





També s'ha referit a Vox, subratllant que "la ultradreta sempre ha existit" a Espanya, però que la diferència és que "abans votava al PP" i que ara "té un partit propi". Sánchez, en referència a la intenció de Vox de conèixer la identitat dels empleats públics que atenen les dones víctimes de violència masclista a Andalusia, ha denunciat que "la ultradreta pretén elaborar llistes negres de treballadors que lluiten contra la violència de gènere".





"BLANQUEJAMENT" A VOX





El secretari general del PSOE ha denunciat que el PP i Ciutadans, que governen a Andalusia gràcies al suport de Vox, es dediquin a "blanquejar a aquells que volen llistes negres sobre els que treballen per la seguretat de les dones".





A més, s'ha referit a les polèmiques afirmacions efectuades el 24 de febrer passat per Pablo Casado, en relació a l'avortament, en què el president del PP va dir que "és bo que les dones sàpiguen el que porten dins. És bo conèixer que el que porten dins és una vida autònoma".





"El PP va donant lliçons del que han de sentir les dones quan estan embarassades", ha criticat, per retreure a continuació a aquest partit que pretengui "justificar la seva entesa amb la ultradreta" dient "que no existeix la violència de gènere, sinó la violència domèstica o intrafamiliar".





Aquest discurs -ha censurat-- "recorda a èpoques passades", quan hi havia qui defensava que no calia "ficar-se" en situacions de violència masclista perquè era una qüestió "entre el marit i la dona". "Al senyor Casado li diem que és violència de gènere, no domèstica o intrafamiliar, i és una cosa que ens afecta a tots", ha manifestat.





D'altra banda, ha assenyalat que el 28 d'abril cal triar entre els que volen "una Espanya en la qual càpiguen tots o no". "Ja sabeu quina era la cançó de Víctor Manuel que deia: 'A Espanya hi cabem tots o no cap ni Déu'. Doncs és veritat", ha apuntat, per subratllar la necessitat de "societats incloents, en convivència, cohesionades, que reivindiquen valors fonamentals a molts dels reptes que tenim per davant", ha remarcat.





Padro Sánchez ha criticat que "els Riveras, els Casados, la ultradreta" pretenguin donar "lliçons de patriotisme" al PSOE, "dient que patriotisme és cridar cada dia 'Viva España'". "Nosaltres de manera assenyada, serena i molt assossegada, amb conviccions diem sempre el mateix: 'Ser patriota és treballar cada dia perquè a Espanya es visqui millor", ha assegurat.