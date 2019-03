El Parlament del Regne Unit ha rebutjat aquest dimarts per segona vegada l'acord del Brexit negociat pel Govern de Theresa May i la UE, malgrat els ajustos que la primera ministra va arrencar 'in extremis' al bloc comunitari, precisament, per mirar de convèncer els diputats britànics.









La votació s'ha resolt ràpidament, després d'un dia d'intens debat a la seu legislativa, per 242 vots a favor i 391 en contra, la qual cosa mostra un resultat de 149 vots, segons informa la cadena britànica BBC. Per partits, 75 'tories' han optat per rebutjar l'acord, mentre que tres laboristes li han donat suport.





La Cambra dels Comuns ja va rebutjar aquest mateix acord el 15 de gener per 202 vots a favor i 432 en contra, una diferència de 230 vots. Per trobar un rebuig tan contundent, cal remuntar-se fins al 1924, quan el Gabinet de Ramsay MacDonald va patir una sèrie de derrotes parlamentàries, la més gran per un marge de 166 vots.





Després d'aquest revés, May va iniciar una ronda de contactes amb els líders dels grups parlamentaris en la qual es va comprometre a persuadir a Brusselles que donés les garanties que reclama Londres sobre el 'backstop' o el mecanisme d'emergència per evitar que amb el Brexit torni la 'frontera dura' entre Irlanda del Nord i Irlanda.





Amb aquest objectiu, la 'premier' va viatjar aquest dilluns a la nit a Estrasburg per reunir-se amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. Dues hores i mitja després, va assolir una "interpretació comuna legalment vinculant" sobre el 'backstop'.





Juncker va subratllar llavors que aquests "aclariments" no aporten elements nous, ni reobren l'acord del Brexit, encara que "completen" el text legal per apuntar amb més claredat que el 'backstop' és un mecanisme d'últim recurs, que cap de les parts vol activar-lo i que, si es fa, serà de manera temporal fins a trobar una solució millor.





Aquesta declaració vinculant, per tant, no oferia els canvis exigits pels diputats britànics, que pretenien que el Regne Unit pogués desactivar unilateralment el 'backstop' o almenys fixar un límit temporal. "Completa, no reobre", l'acord del Brexit, va avisar Juncker.





NOVA VOTACIÓ





May ha pres la paraula res més encaixar aquest segon cop. "Lamento profundament la decisió que aquesta cambra ha pres aquest dimarts", ha declarat. "Segueixo creient que aquest acord és el millor i, per tant, l'únic possible", ha afegit.





La inquilina del número 10 ha anunciat que el Govern britànic presentarà una moció perquè el Parlament decideixi aquest mateix dimecres si vol un Brexit sense acord. La Cambra dels Comuns ha confirmat posteriorment que la votació se celebrarà a les 19.00 (hora local).





May ha defensat "apassionadament" que "la millor manera (d'abandonar la Unió Europea) és fer-ho de manera ordenada", per la qual cosa la moció proposa als diputats que descartin un Brexit caòtic, i adverteix del "potencial mal" que suposaria el contrari.





En el cas que el Parlament opti per un Brexit ordenat, May ha anunciat que el Govern britànic presentarà una segona moció i proposarà als comuns que el Regne Unit solliciti a la UE un ajornament de la data en la qual es produirà la ruptura entre Londres i Brusselles, prevista actualment pel 29 de març.





"Però seré molt clara", ha advertit. "Votar en contra de sortir sense acord i per un pròrroga (del termini) no resoldrà els problemes als quals ens enfrontem", ha indicat. "La UE voldrà saber què volem fer amb aquesta pròrroga i aquest Parlament haurà de respondre aquesta pregunta", ha avançat.





"Volem revocar l'article 50?, volem celebrar un segon referèndum? o volem sortir amb un acord però no amb aquest acord?", ha plantejat. May s'ha mostrat conscient que totes són "opcions gens envejables, però ha retret que, "gràcies a la decisió que ha pres aquesta dimarts el Parlament, cal afrontar-les".





ELECCIONS ANTICIPADES





Per la seva banda, el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha exigit a la primera ministra que avanci la cita amb les urnes del 2022. May ha protagonitzat una carrera a contrarellotge i aquest dimarts "finalment el rellotge l'ha atropellada": "Ja és hora que hi hagi eleccions generals", ha declarat.

Corbyn ha defensat l'alternativa laborista, que passa per "una unió duanera negociada, accés en el mercat únic i protecció dels drets", però aquesta vegada, a diferència de la primera votació, no ha esmentat la possibilitat de celebrar un segon referèndum sobre el Brexit.





Des del Partit Nacional Escocès (SNP), han advocat per revertir directament l'article 50, és a dir, per cancellar el Brexit. Així, el líder de l'SNP a Westminster, Ian Blackford, ha avançat que aquest dimecres votaran per descartar la sortida sense acord i, si es vota una altre cop aquest dijous, ho faran per prorrogar el termini.





El dirigent escocès ha retret al Govern britànic i al Parlament en el seu conjunt que el poble britànic vas agafar "amb desesperació" a aquesta successió de votacions. "Tenim la responsabilitat d'acabar amb aquesta incertesa", ha sostingut.





La ministra principal d'Escòcia i màxima responsable del SNP, Nicola Sturgeon, ha retret a May que hagi "ignorat" de manera reiterada la proposta d'aquest territori britànic i ha tornat a apostar per celebrar un segon referèndum que resolgui el "desastre" del Brexit.





A les reaccions s'ha sumat el vicepresident del Partit Unionista Democràtic (DUP), Nigel Dodds, que ha assenyalat que "la millor manera d'assolir un bon acord (del Brexit), la millor manera d'obtenir un acord que pugui rebre vots favorables, és mantenir sobre la taula l'amenaça d'un Brexit desordenat".





"Un cop retires aquesta amenaça estàs destinat a que t'ofereixin opcions menys avantatjoses i un coneixement precís que l'altra part sap que no te n'aniràs", ha agregat, en declaracions a la cadena de televisió Sky News.