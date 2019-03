El tennista espanyol Rafael Nadal s'ha classificat per als vuitens de final del Masters 1.000 d'Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, després d'imposar-se a l'argentí Diego Schwartzman en dos sets (6-3 i 6-1) en un partit que s'ha resolt en una hora i quinze minuts.





Si el balear va debutar com un huracà, aquest dimarts ha confirmat les seves bones sensacions sobre la pista ràpida d'Indian Wells. Malgrat el bon començament del seu oponent, Nadal ha anat creixent amb el pas dels minuts i ha trobat el seu millor tennis per dominar Schwartzman.





L'argentí s'ha defensat com ha pogut en el començament, ha comès diversos errors des del fons de la línia, però ha estat suficient per mantenir el pols al partit. Almenys, fins al vuitè joc, quan Nadal ha trencat el servei del seu rival per prendre la davantera i apagar els ànims de Schwartzman, que ha baixat força el nivell després d'haver perdut el primer set i només ha pogut sumar un joc en la segona i última mànega.