L'Atlètic de Madrid ha caigut eliminat en vuitens de final de la Lliga de Campions aquest dimarts al Juventus Stadium (3-0) per culpa d'un hat-trick de Cristiano Ronaldo, que ha permès als de Massimiliano Allegri donar la volta al negatiu resultat de l'anada per passar als quarts de la màxima competició europea.

MÉS INFORMACIÓ El Atleti de Simeone esclafa a la Juve de Cristiano Ronaldo





Els de Simeone tenien esperances després del 2-0 del Wanda Metropolitano, que els permetia arribar amb un gran avantatge al coliseu de Torí. No obstant això, el portuguès ja havia avisat que no descansaria per mirar de remuntar davant dels matalassers, i no ha faltat a la seva cita golejadora en les eliminatòries.





Un gol abans de la mitja hora, un altre en tornar dels vestuaris i un últim quan el partit ja es consumia i s'encaminava a la pròrroga han ressuscitat la Juventus, que ha deixat fora de la competició l'Atlètic de Madrid una setmana després que també s'acomiadés el Reial Madrid; amb això, els blanc-i-vermells es queden sense la possibilitat de jugar la final somiada al seu estadi. El FC Barcelona, que afronta la tornada després del 0-0 de l'anada davant de l'Olympique de Lió, constitueix ara l'única esperança espanyola en la Champions.