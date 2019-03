El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dimecres que manté el llaç groc a la façana del Palau de la Generalitat i ha enviat un escrit a la Junta Electoral Central (JEC) protestant per que s'exigeixi la seva retirada.





En un comunicat, també ha defensat que l'estelada és símbol d'un anhel de llibertat i una reivindicació "democràtica, legítima, legal i no violenta", i ha criticat que haver de retirar-la seria una censura a la llibertat d'expressió per part de l'Estat.





Torra es manifesta així després que la JEC ordenés retirar els llaços grocs i les banderes independentistes al·legant que són "símbols partidistes utilitzats per formacions electorals concurrents a les eleccions".





Si el president de la Generalitat no prengués mesures per retirar llaços i estelades d'institucions públiques, el Ministeri de l'Interior podria executar la mesura i Torra s'enfrontaria a un delicte de desobediència.







EL CONTINGUT DE L'ESCRIT





Sobre la presència de llaços grocs en els edificis de la Generalitat, el president argumenta que hi ha formacions polítiques que també concorren a les eleccions generals que "han realitzat campanyes públiques per a fomentar i incentivar la retirada d'aquests símbols d'espais públics".





Per al president, la decisió de la JEC està donant la raó als partits que "han atacat sistemàticament aquest tipus de manifestació pública, per tant, està afavorint els seus postulats".





En el seu escrit, sosté que és la JEC qui està incorrent en una absència d'imparcialitat, atès que la prohibició "implica el reconeixement a uns ideals de partits que concorren a les eleccions", concretament Cs, que va presentar la queixa a la Junta.





Torra veu una "dificultat legal" a retirar la simbologia de tots els edificis que depenen de la Generalitat per la quantitat d'espais i perquè en alguns es presten serveis de l'administració catalana, però no són propietat de la institució i uns altres no estan gestionats directament per la Generalitat.





"Entenc que en les meves funcions com President de la Generalitat tinc l'haver de respectar el dret fonamental a la llibertat d'expressió reconeguda als empleats públics", que recorda que ha estat reconeguda pel Tribunal Constitucional (TC).





L'escrit acaba: "Sollicito a la Junta Electoral Central: que tingui per presentat aquest escrit dintre del termini i en la forma escaient; tingui per efectuades les manifestacions que conté i, en conseqüència, es procedeixi a la reconsideració de l'acord" de la JEC.