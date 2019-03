Rishab Jain, de només 13 anys i natural de la ciutat nord-americana de Portland (Oregon), ha desenvolupat una innovadora eina basada en intel·ligència artificial (IA) que permet augmentar la supervivència dels pacients tractats per càncer de pàncrees.





La taxa de supervivència en els nens de cinc anys amb càncer de pàncrees està a l'entorn del 9 per cent, i aquest percentatge baixa fins a l'1 per cent en el cas de nens de deu anys.





Aquestes taxes de supervivència no han millorat significativament en els últims 40 anys. Actualment, aquest càncer s'està detectant en una etapa tardana i, per llavors, els metges fan servir la radioteràpia per ajudar a tractar-lo, però la majoria de les vegades amb resultats poc efectius.





El pàncrees és un òrgan difícil d'assolir en alguns tractaments. A l'estar al costat de la medul·la espinal, és delicada seva cirurgia o la realització de biòpsies, així com definir la seva posició exacta per als radiòlegs i oncòlegs que han de sotmetre a un tractament de radiació.





Per això, tot i que encara no ha començat l'institut, Jain ha guanyat, gràcies a la seva idea per millorar el tractament del càncer de pàncrees, el concurs '3M Young Scientist Challenge 2018', que organitza la companyia farmacèutica 3M.





Tot va començar quan va visitar al seu germà a Boston durant l'estiu de 2017. Allà, va tenir accés a algunes investigacions que estaven duent a terme sobre les baixes estadístiques de supervivència del càncer de pàncrees.





Jain es va animar a investigar sobre el tema, aplicant els seus coneixements com a programador en intel·ligència artificial. Combinant els seus coneixements en les dues àrees, va desenvolupar una eina anomenada 'PCDLS Net', que ha demostrat millorar la monitorització del pàncrees durant els tractaments de radioteràpia.





Per desenvolupar la seva aplicació, es va posar en contacte amb més de 253 metges per rebre l'opinió de diferents experts i líders d'institucions de centres oncològics de tot el món. L'eina desenvolupada aconsegueix situar de forma precisa el pàncrees en un dels talls del TAC o de la ressonància magnètica nuclear i donar resultats a l'instant.





En l'actualitat, els doctors han d'aplicar de vegades una superposició de set mil·límetres de radiació al voltant del pàncrees, el que pot afectar milions de cèl·lules sanes. Gràcies a aquesta innovació, aquesta àrea es reduiria a uns quatre mil·límetres, salvant milions de cèl·lules sanes i millorant la qualitat de vida del pacient.





Després d'aquesta innovació, Jain pretén estudiar Medicina i Enginyeria per després convertir-se en enginyer biomèdic. "He pogut veure de prop a algun dels meus familiars, que són metges, i com realitzen cirurgies o altres tractaments que milloren la qualitat la qualitat de les persones, alhora que resolen els problemes dels més necessitats. Així que em convertiré en cirurgià i continuaré amb la meva investigació mèdica mentre creixo", ha comentat després de l'esdeveniment de lliurament del premi de 3M.





Quant a la seva eina, Jain assegura tenir un "minuciós pla a cinc anys" per comercialitzar-la i, així, millorar les taxes de supervivència del càncer de pàncrees. En qualsevol cas, puntualitza que es necessiten encara "nombroses proves clíniques" perquè la seva tècnica sigui aprovada per les autoritats sanitàries de regulació.