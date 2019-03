L'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona) busca recaptar 5 milions d'euros i en els propers quatre anys per accelerar la investigació oncològica, en una campanya batejada com '#RetoMetástasis' que servirà per captar talent, habilitar nous espais de laboratori, adquirir noves tecnologies i crear una unitat sobre la metàstasi.





En un comunicat aquest dimecres, el centre ha explicat que ha llançat aquesta campanya dirigint-se a la societat civil per poder accelerar els avenços sobre la metàstasi, que consisteix en l'extensió d'un tumor d'un òrgan cap a altres parts del cos i que provoca el 90 % de les morts per càncer.





El director de l'IRB Barcelona, Francesc Posas, ha afirmat en la presentació: "És el moment de prémer l'accelerador", de manera que criden a ciutadans, institucions, i empreses perquè s'involucrin per donar un salt qualitatiu, empènyer la investigació clínica i aconseguir nous tractaments.





A través d'una web ('retometastasis.com'), recolliran donacions, testimonis, activitats de sensibilització i institucions que li donen suport: "Moltes persones ja han contribuït", com una herència de 1,5 milions d'euros, han assenyalat.





Les millores en diagnòstic, prevenció, cirurgia i tractaments permeten curar o cronificar el 60% dels casos de metàstasi, que és un camp de recerca relativament nou i que serà clau per rebaixar les morts per càncer i trobar noves solucions per als pacients.