Cs porta Torra a la Junta Electoral per no haver retirat els llaços grocs

El diputat de Cs al Congrés i candidat de la formació a les generals per Toledo, Juan Carlos Girauta, ha explicat aquest dijous que ja han denunciat el president de la Generalitat, Quim Torra, davant la Junta Electoral Central (JEC) per no haver retirat dels edificis públics catalans els llaços grocs i ha assegurat que estudien presentar "una denúncia a Fiscalia o davant del jutjat de guàrdia o una querella".









"Ha incomplert i la simbologia ideològica separatista continua ocupant els edificis públics i l'espai públic a Catalunya", ha criticat, ja que la JEC va donar de termini fins dimecres a la tarda a Torra perquè retirés tota simbologia referent als líders polítics empresonats , com els llaços grocs i les pancartes.





Cs ha portat l'incompliment de Torra a la JEC i preveu també denunciar-ho a la justícia ordinària per un presumpte delicte de desobediència, amb el precedent de l'exalcaldessa de Berga (Barcelona) Montse Venturós.





"Cal recordar al senyor Torra i a tots els ajuntaments que es trobin demà aquest requeriment que l'alcaldessa de Berga va ser inhabilitada en el seu càrrec" per no retirar en campanya electoral una estelada penjada de la façana de l'Ajuntament, ha recordat.





I per estendre la retirada d'aquests símbols a tots els municipis, Girauta ha detallat que han d'informar la Junta Electoral Provincial de cada demarcació catalana -Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona- perquè requereixi als seus ajuntaments.