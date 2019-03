RBA acaba de publicar la versió en castellà 'Ernest Lluch. Biografia d'un intel·lectual agitador', de l'escriptor historiador Joan Esculies, que va publicar el 2018 la versió catalana després de guanyar el XVII Premi Gaziel de Biografies i Memòries.





El jurat va destacar per unanimitat que el text dona una dimensió "més complexa i apassionant" del polític a través de material inèdit, sobretot d'entrevistes, i que permet reconstruir la seva etapa com a ministre, encara que l'assaig abasta tota la seva vida, des del seu naixement (1937) fins al seu assassinat per ETA (2000).









La investigació d'Esculies va incloure 62 entrevistes a persones que el van conèixer bé, inclosos polítics (Jordi Pujol, Alfonso Guerra, Narcís Serra, Joaquín Almunia i Raimon Obiols entre molts altres), economistes (Josep Maria Bricall, Jacint Ros Hombravella, Pedro Schwartz), periodistes, amics i també familiars.





La biografia s'estructura cronològicament al llarg de quatre "geografies" per les quals va passar: Barcelona (1937-69), València (1970-77), Madrid (1977-86) i el Nord (1987-2000), i acaba amb l''Última geografia: les il·lusions perdudes', que documenta com se'l va valorar després de la seva mort.





En aquest capítol, Esculies constata que "també han aparegut, com només passa amb els grans i populars personatges, molts més seguidors seus que va tenir en vida", i ho compara amb la memòria de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas --sobre qui Esculies és també un expert--.





PRESENTACIONS PER ESPANYA





El llibre s'anirà presentant a molts llocs en els propers mesos, com Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el 20 de març, i el 8 de juliol al Palau de la Magdalena de Santander (a la UIMP, on Lluch hi va ser rector).





Joan Esculies Serrat (Manresa, Barcelona, 1976) ha publicat assajos, articles acadèmics i biografies sobre el catalanisme polític del segle XX, és professor a la UOC i analista polític en mitjans de comunicació; i el traductor a l'espanyol d'aquesta biografia és Francisco J. Ramos Mena.