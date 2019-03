Collboni emula els macroprojectes del "maragallisme" i proposa que Barcelona aculli l'Expo de 2030

El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dijous que, si és alcalde, proposarà que la ciutat aculli l'Exposició Universal de 2030, perquè deixi com a llegat una nova transformació urbana que impulsi l'economia digital i la cultura i per "unir de nou als barcelonins en un repte compartit".





Ha apostat en una conferència al Círculo Ecuestre per que aquesta Expo impliqui una renovació del recinte de la Fira Montjuïc per obrir-lo al seu entorn i que exerceixi com a nova centralitat per a la cultura, i ha dit que no es tracta de desenvolupar grans processos urbans, que podrien ser "poc sostenibles", sinó de rehabilitar espais de la ciutat.





Collboni ha defensat que l'Expo de 2030 se celebri a la ciutat perquè la transformació urbana s'estengui també al 22@, i que l'esdeveniment tingui com a agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030 marcada per l'ONU, i fomenti l'economia digital i creativa al servei d'un creixement inclusiu.





Ha assegurat que encara no s'ha presentat cap candidatura per al 2030 i que "Barcelona ha de tornar a liderar" aquestes iniciatives, i ha recordat que, a més, en 2029 la ciutat celebrarà el centenari de l'Exposició Universal del 1929, que va ser una oportunitat per transformar la ciutat, segons Collboni, que ha estat presentat pel primer secretari del PSC, Miquel Iceta.





El regidor socialista ha subratllat que aquesta proposta no representa una inversió milionària, sinó "un esforç de sinergies públiques i privades i de voluntat de tornar a posar Barcelona al capdavant", i ha apostat per tornar a ser una Barcelona que miri més enllà de l'horitzó .





"Hem de tornar a ser amics per sempre", ha dit en referència a la cançó escrita per als Jocs Olímpics de 1992, i ha demanat que Barcelona torni a ser la ciutat dels prodigis, i ha augurat que els millors anys de la ciutat estan encara per arribar.





Sobre els Jocs Olímpics d'Hivern, ha recordat que els defensa i ha garantit que, si és alcalde, es posarà al capdavant del projecte --per al que es podria presentar candidatura també per 2030--, i ha ressaltat que hauria de fer-se en col·laboració amb Generalitat i Govern central: "Suposo que a ningú se li passarà pel cap portar una candidatura olímpica sense tenir el suport ple de l'Estat".





VOX, "DISCURS DE L'ODI"





Preguntat per Vox i l'acte que volia celebrar al Palau Sant Jordi, Collboni ha recordat que ell rebutjava que el celebrés en un espai públic: "No em sembla convenient que es facin servir espais municipals per a un discurs masclista, homòfob i racista. I el crec, i ho defensaré".





"De la mateixa manera que dic que no pot haver-hi aquesta cessió d'espais públics per al discurs de l'odi, dic que els compartits democràticament han de ser neutrals políticament", ha dit en referència als llaços grocs en espais institucionals, i ha demanat a Colau retirar el de la façana de l'Ajuntament.





EVITAR TRINXERES





Ha advertit que, des del seu candidatura, s'enfrontarà a "els que volen convertir Barcelona en el camp de batalla del procés independentista, veuen Barcelona com una peça que es volen cobrar" i la imaginen com la capital d'una república imaginària que només provoca divisió i inestabilitat, segons ell.





Collboni ha advertit del "risc de cavar trinxeres i convertir Barcelona en una trinxera més", perquè la ciutat pot acabar sent la gran damnificada, i ha assegurat que, si guanya, ell serà alcalde de tots, i no només dels seus i anant en contra de part de la ciutat.





CRÍTIQUES DE ICETA





Iceta ha assegurat que el Govern de Colau ha supeditat la ciutat a l'independentisme i ha protagonitzat un fracàs total i absolut --per inexperiència, sectarisme i confondre principis amb prejuicios--, i ha dit que "Barcelona ho té tot" excepte un bon govern i un bon alcalde.





Ha proclamat que Barcelona ha progressat quan ha tingut un alcalde socialista, i ha advertit: "No podem confiar el destí de la ciutat en què han fracassat a Barcelona, en què han fracassat a Catalunya, ni en els que han fracassat a França", ha dit en referència a l'exprimer ministre francès i candidat a l'Alcaldia, Manuel Valls, sense citar-lo.