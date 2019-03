Collboni incrimina Valls per "enviar cartetas" per tapar haver anat a Colón

El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha acusat l'alcaldable i exprimer ministre francès, Manuel Valls, d ' "enviar cartitas per intentar tapar les vergonyes d'haver anat a Colom", en referència a la manifestació a la qual va acudir juntament amb el PP, Cs i el partit d'ultradreta Vox.





En declaracions als mitjans després d'intervenir en un acte del PSC aquest dissabte, Collboni ha sostingut que la participació de Valls en aquesta manifestació "no es pot tapar amb una carteta als partits", referint-se a la missiva que Valls ha enviat al president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez; al president del PP, Pablo Casado, i al president de Cs, Albert Rivera.





"El que s'ha de ser és més coherent i més responsable. Valls teòricament pertany a una tradició política com la francesa, que el que fa és bloquejar la ultradreta i evitar que participi o condicioni governs", ha assegurat Collboni, que ha recordat que Cs i PP governen a Andalusia amb el suport de Vox.





En la seva intervenció, Collboni ha assegurat que si arriba a governar no permetrà que el discurs de l'odi que propugna la ultradreta "campi al seu aire per Barcelona" i ha cridat a no donar ni un pas enrere en la lluita contra la ultradreta.













A l'acte, acompanyat per les ministres d'Hisenda i de Política Territorial, María Jesús Montero i Meritxell Batet, Collboni ha criticat els comuns, que segons ell no tenen propostes per a Espanya: "No tenen cap idea d'Espanya, no parlen d'Espanya i no diuen que faran un cop arribin al Congrés ".





Els ha acusat d'haver-se "lliurat a l'independentisme" i ha assegurat que no han entès que només amb el diàleg dins de la llei i la recerca d'acord es pot progressar.





Collboni ha criticat també que "les tres dretes defensin sense complexos un discurs de l'odi" contra els que són diferents i ha comparat la situació de Suècia -on hi va haver un pacte entre socialdemòcrates, liberals i verds per evitar que la ultradreta condicionés el Govern-- amb la d'Andalusia, on PP i Cs es van recolzar en Vox per governar.





Ha assegurat que aquesta situació és "un avís per a la resta d'Espanya", després del que ha afegit que és responsabilitat de l'esquerra proposar solucions a aquest discurs de les desigualtats i injustícies, que al seu judici alimenta l'extrema dreta.





Ha defensat que la millor opció per a les eleccions generals és que guanyi el PSOE i ha opinat que "a Barcelona li va bé quan té un president del govern socialista i un alcalde socialista".





El PSC proposa a Francisco Polo com a número dos per Barcelona al Congrés

La Comissió Electoral del PSC ha aprovat aquest dissabte per unanimitat les candidatures a les eleccions generals i en les eleccions al Parlament Europeu, pel que ha acordat que el número dos per Barcelona a les generals al Congrés sigui el secretari d'Estat per a l'Avanç Digital , Francisco Polo, i tancaran la candidatura la filla de l'exministre Ernest Lluch, Eulàlia Lluch, i el president de la UGT de Catalunya, Matías Carnero.





En un comunicat aquest dissabte, el PSC ha explicat que aquesta llista, encapçalada per la ministra de Polítiques Territorials, Meritxell Batet, ha de ser ratificada aquest dilluns pel Consell Nacional del partit.





Pel que fa a la candidatura a les eleccions al Parlament Europeu, la Comissió Electoral ha aprovat la proposta de noms, encapçalada per l'eurodiputat Javi López, que s'hauran d'incorporar a la llista del PSOE, ja que en aquestes eleccions la circumscripció és única.