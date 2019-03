Montero acusa els independentistes de prometre "impossibles" i demana diàleg

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha acusat els independentistes d'enganyar als ciutadans "prometent impossibles" i els ha demanat un diàleg franc i serè, que no demanin al Govern allò que no pot ni vol donar i que abandonin aquesta actitud que ha titllat d'inconstitucional.





En un acte del PSC aquest dissabte, Montero també ha criticat a la dreta, als que ha acusat de voler "que això dinamiti, que no hagi entesa amb els que pensen diferent", després del que ha afegit que aquests partits creuen que els que no pensen com ells no mereixen ser escoltats, ni viure a Espanya, en les seves paraules.





"Un 155 perenne és inconstitucional", ha subratllat Montero, que també ha afirmat que ho és la postura dels independentistes, i ha destacat que l'única via és la del diàleg i ha lamentat que no aprovessin els pressupostos Genrales de l'Estat (PGE) .









"La dreta d'aquest país, en aquesta forma tripartida que sembla la santíssima trinitat, l'únic que pretén és que els ciutadans es desapeguen de la política", ha opinat Montero, que ha retret que no parlin de les coses que realment preocupen la gent i ha sostingut que quan la dreta té l'oportunitat parasita els èxits de la democràcia.





La ministra s'ha preguntat si la líder de Cs a Catalunya, Inés Acostades, només volia governar a Catalunya "per confrontar", i ha criticat que el seu partit rebutgés els pressupostos que, segons ella, suposaven 2.700 milions d'euros més per a aquesta comunitat.





Ha acusat la dreta de voler guanyar eleccions "a costa de l'enfrontament i el greuge", i ha assegurat que si guanyen les eleccions tornaran a presentar uns PGE que permetin la concòrdia que estan negant, segons la seva opinió, els independentistes i la dreta.





"TALENT I TARANNÀ"

Montero ha exalçat a la ministra de Política Territorial i Funció Pública i cap de llista del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Meritxell Batet, de qui ha afirmat que té "talent i tarannà", ja que, segons ella, té les idees clares però també està disposada a cedir una part dels seus senyals d'identitat per beneficiar el conjunt de la ciutadania.





També ha confessat que es va emocionar quan, en el Consell de Ministres que es va celebrar a Barcelona al desembre, la ministra va parlar en català: "Quin orgull", ha lloat Montero, que ha defensat que Batet sap entendre, integrar i comprendre als quals pensen igual i als que pensen diferent.





A més, s i s'ha referit al candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, a qui li ha demanat que sigui capaç de "unir i pastar la convivència" i que construeixi un camí de diàleg a través d'una Barcelona cosmopolita, tolerant i plural.