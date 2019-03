Els diputats britànics voten a favor de posposar el Brexit almenys fins al 30 de juny

- A la primera votació del dia, els parlamentaris no van aprovar una esmena que afegia un referèndum a la sol·licitud de pròrroga de l'article 50.





- Mai també va tenir una petita (per dos vots) gran victòria, quan els diputats es van negar a prendre les regnes del govern del Brexit.









Els diputats britànics van aprovar aquest dijous 14 de març la moció presentada per la Primera Ministra britànica Theresa May, que afirma que el Brexit s'ajornarà fins al 30 de juny si el Parlament aprova l'acord de retirada negociat amb Brussel·les abans del 20 de març.









Si és rebutjat de nou, per tercera vegada, el govern britànic demanarà a la Unió Europea una pròrroga de l'article 50 del Tractat de Lisboa, advertint, però, que la decisió dependrà dels altres 27 països.





Al maig va quedar clar que l'ajornament podria durar molt més de tres mesos i que el Regne Unit probablement s'haurà de celebrar eleccions europees.





La votació, l'última d'aquesta tarda, ha estat de 412 vots a favor i 202 en contra. Una majoria de 210.





L'ampliació de l'article 50 del Tractat de Lisboa encara no ha estat aprovada per la Unió Europea.





L'EUROCAMBRA REBUTJA EL NOU REFERÈNDUM





La primera votació del dia, després d'hores de debat, va ser sobre l'Esmena H a la moció del govern.





Presentada per la representant independent (ex-tory) Sarah Wollaston, el propòsit de l'esmena era afegir la sol·licitud d'estendre l'Article 50 a la celebració d'un referèndum.





Va rebre només 85 vots a favor de 85 diputats i 334 en contra. Els laboristes es van abstenir en la seva major part i van romandre a la Cambra.





Els dos moviments en contra de l'Brexit i a favor del segon referèndum del vot popular i del referèndum People's Vote Best for Britain han indicat que no donen suport a la votació d'aquesta esmena.





"Creiem que presentar aquest assumpte davant el Parlament avui no posarà realment a prova la voluntat de la Cambra de celebrar una votació. El debat d'avui s'hauria de centrar en la urgent necessitat d'ampliar l'article 50 per confirmar el rebuig del Parlament a l'abisme d'un desacord el 29 de març i per protegir el país d'una sortida desordenada i perjudicial ", va informar a Best for Britain.





Els laboristes, a través de la veu del ministre en l'ombra del Brexit, Keir Starmer, també van fer saber que no votarien a favor de l'esmena.





Sarah Wollaston, va reconèixer la derrota per avançat, però va dir que tots els que estiguin a favor de la idea haurien de votar en conseqüència. Va prometre tornar a presentar una esmena amb el mateix objectiu la propera setmana.





Més tard, diversos diputats van explicar en una declaració que estaven a favor d'un segon referèndum i van justificar la seva abstenció.





EL GOVERN MANTÉ EL CONTROL DEL PROCÉS





La segona esmena als vots va ser en realitat una esmena a la Primera Esmena. És a dir, va afegir una data (30 de juny) a l'esmena presentada per la laborista Hilary Benn. Però va ser rebutjada per tres vots, 314 en contra i 311 a favor.





L'esmena I estableix que els diputats de diversos escons presentaran dimecres una moció que té prioritat sobre la proposta del govern. En altres paraules, que els diputats prenguin les regnes del Brexit.





L'esmena I ha estat rebutjada per només dos vots, amb 312 diputats a favor i 314 en contra. Una petita i important victòria per al govern de Theresa May, que manté el control del procés.





La propera votació és sobre l'esmena I proposta per Jeremy Corbyn del Partit Laborista. Recorda que el pla del Brexit de Mai ja ha estat rebutjat, així com una solució no consensuada, argumentant que el Govern hauria de demanar la pròrroga de l'article 50 del Tractat de Lisboa i "garantir el temps parlamentari perquè la Cambra dels Comuns trobi una majoria a favor d'un enfocament diferent".





L'esmena de Corbyn també va ser rebutjada: 302 vots a favor i 318 en contra.





Hi havia una esmena més en l'ordre del dia, J, però el diputat laborista Chris Bryant, que la va presentar, la va retirar de la votació. Aquesta esmena podria deixar al Primer Ministre en una mala situació, ja que argumentava que el President de la Cambra dels Comuns, John Bercow, podria rebutjar una tercera votació sobre l'acord de retirada del Regne Unit, que ja ha estat rebutjat en dues ocasions .