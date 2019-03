El Parlament del Regne Unit ha aprovat aquest dimecres una esmena per la qual es declara en contra d'un Brexit sense acord, un primer pas per superar el punt mort en el qual havia entrat el procés de divorci entre Londres i Brusselles per la reiterada negativa dels diputats a acceptar el text negociat per les parts.





L'anomenada esmena Spelman/Dromey, per les seves autores, ha estat aprovada per 312 vots a favor i 308 en contra, un estret marge de quatre vots que dona idea de les tensions polítiques entorn del Brexit a la seu legislativa.





L'esmena Spelman/Dromey va més enllà d'una altra proposta similar pel Govern, perquè estableix que el Parlament rebutja un Brexit sense acord "sota qualsevol circumstància", mentre que la redactada per Downing Street descartava una sortida desordenada només pel 29 de març, data prevista per a la ruptura.





L'ajustat resultat (quatre vots) ha provocat que els diputats hagin votat a continuació una segona esmena --batejada com a 'Compromís Malthouse'-- que el seu objectiu era obligar el Govern a presentar un pla detallat per a un Brexit sense acord. Ha estat rebutjada per 374 vots en contra i 164 a favor.





En una tercera votació, les senyories s'han pronunciat sobre l'esmena del Govern, que l'ha modificada per descartar també un Brexit sense acord, sense incloure el matís del 29 de març. En aquest cas, li han donat suport per 321 vots a favor i 278 en contra, cosa que ha aconseguit d'aquesta manera una majoria més àmplia, 43 vots.





SENSE VALOR LEGAL





May, que ha pres la paraula després de concloure la ronda de votacions, ha celebrat que el Parlament hagi declarat amb "una clara majoria" que no desitja un Brexit caòtic. No obstant això, al mateix temps ha recordat que es tracta d'una declaració, sense caràcter vinculant per al Dret Comunitari, conforme a com el Regne Unit abandonarà la UE el 29 de març --amb o sense acord--, tret que demani posposar la ruptura.





"Si el Parlament no dona suport a l'acord durant els propers dies i tampoc no vol una sortida sense acord el 29 de març, llavors està suggerint que haurà d'haver-hi una extensió molt més llarga de l'article 50 (que estableix el mecanisme de sortida de la UE)", ha indicat la cap de Govern.





Això significa que el Regne Unit celebrarà les eleccions europees el 26 de maig, "i no crec que aquest sigui el resultat desitjat" pels diputats, ha afegit, urgint la Cambra dels Comuns a "afrontar les conseqüències de les decisions que ha pres".





May ha considerat que aquesta conjuntura situa el Govern davant la disjuntiva de negociar un nou acord o convocar un segon referèndum sobre el Brexit, però ha aclarit que cap de les dues opcions és possible. La primera, perquè la UE es nega a reobrir les negociacions; i la segona, perquè soscavaria la confiança dels britànics al seu Parlament.





CAP AL 30 DE JUNY





D'aquesta manera, ha assenyalat com a única sortida realista que el Regne Unit demani a la Unió Europea el que ha anomenat una "extensió tècnica", "limitada en el temps", de la data del Brexit. "Però només serà possible si hi ha un acord sobre la taula", ha emfatitzat.





El president de la Cambra dels Comuns, John Bercow, ha avançat que el Govern presentarà una esmena que es votarà aquest dijous per intentar "acordar amb la UE una extensió del període especificat en l'article 50" fixant com a nova data límit el 30 de juny. Per aquest motiu, posa com a condició als diputats que pel 20 de març hagin aprovat l'acord del Brexit.





Si la seu legislativa insisteix a rebutjar aquest acord, el Govern adverteix en el text avançat per Bercow, que "és altament probable que el Consell Europeu, en la seva reunió del dia següent, exigeixi un objectiu clar per a qualsevol extensió". "I qualsevol extensió més enllà del 30 de juny, requerirà que el Regne Unit celebri eleccions al Parlament Europeu al maig", ha postillat.





Per al líder laborista, Jeremy Corbyn, resulta inevitable demanar una dilació dels terminis. "Hem de trobar una solució per lluitar contra la crisi a la qual s'enfronta aquest país", ha dit. El Partit Nacionalista Escocès (SNP) no ha dubtat a parlar de "crisi constitucional".





JOC PARLAMENTARI





May va proposar votar aquestes esmenes després de collir una nova derrota a Westminster. Aquest dimarts a la nit els diputats van rebutjar per 242 vots a favor i 391 en contra l'acord del Brexit, i van ratificar així la seva decisió del passat 15 de gener, quan ho van fer per a una diferència encara més elevada (230 vots).





La mandatària britànica encaixava així un cop dur, atès que el dia anterior --dilluns a la nit-- havia viatjat a Estrasburg per reunir-se amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, de qui va aconseguir una declaració vinculant amb la finalitat de tranquillitzar el Parlament sobre la frontera de l'Ulster.





El principal escull per salvar el text actual és l'anomenat 'backstop' o el mecanisme d'emergència dissenyat per les parts per evitar que després del Brexit torni la 'frontera dura' entre la província britànica d'Irlanda del Nord i la República d'Irlanda.





La UE ha insistit que l'acord és innegociable i ha advertit que, si el Regne Unit sollicita una pròrroga dels terminis, haurà de ser amb un objectiu clar. "Prorrogar aquesta situació, per a què? Perquè la negociació (...) ha acabat: L'acord és aquí", ha dit el cap de l'equip negociador de la UE pel Brexit, Michel Barnier.