La crisi a Catalunya en Comú ha esclatat. CatComú ha suspès "cautelarment" de militància al seu diputat al Parlament Joan Josep Nuet i ha demanat al grup dels comuns a la Cambra que prengui les mesures necessàries per a expulsar-lo del grup, després que s'hagi confirmat que concorrerà amb ERC a les eleccions generals del 28 d'abril.





En un comunicat aquest dijous, el partit que lidera Ada Colau ha sostingut que Nuet "ja no defensa l'ideari ni els principis fundacionals de Catalunya a Comú" i li ha exigit que deixi la seva acta de diputat.





També li han obert un expedient sancionador i han retret a ERC que negociï amb "trànsfugues" dels comuns per incloure'ls en les seves llistes electorals.





"Evidenciada la incompatibilitat amb els Estatuts i el Codi Ètic de Catalunya en Comú, l'Executiva del nostre espai ha acordat suspendre cautelarment de militància a Joan Josep Nuet i obrir un expedient sancionador", ha explicat el partit.





Ha argumentat que CatComú té entre els seus principis fundacionals "el mandat d'impregnar la política de principis ètics que evitin que les institucions públiques i els partits polítics tornin a caure en les dinàmiques de desafecció sistemàtica" de les últimes dècades.





"L'espectacle mediàtic dels últims dies impulsat per ERC amb la negociació amb persones que van ser triades democràticament per les llistes electorals de Catalunya en Comú és incompatible amb la nova manera de fer política que implsa el nostre espai", ha sentenciat.





NÚMERO 4 PER ERC





Aquest mateix dijous s'ha donat a conèixer la llista definitiva d'ERC per a les eleccions al Congrés dels Diputats. En ella, Nuet ocupa el número quatre de la candidatura republicana, precedit per Gabriel Rufián i Carolina Telechea, que seran els números dos i tres de la candidatura per Barcelona, encapçalada per Oriol Junqueras.





Nuet no és l'únic nom de Sobiranistes que estarà en la llista: aquesta plataforma, creada l'octubre de 2018 com a moviment crític amb els comuns, també es reserva el lloc 10, el 15, el 18, el 23 i el 28, noms encara per confirmar.





Al final, sembla que l'Elisenda Alamany no ocuparà cap lloc en la papereta al Congrés dels republicans, encara que tot està obert i la llista no ha estat perfilada completament.





A més, es confirma l'absència de Joan Tardà, que ja va anunciar que no repetiria en unes llistes en què havia tingut un lloc destacat ininterrompudament des de 2004, però tancarà la candidatura de Barcelona al lloc 31 de manera simbòlica.