El Govern central acorda exhumar Franco el 10 de juny

El Govern central ha acordat l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos per al proper 10 de juny, segons ha anunciat la vicepresidenta Carmen Calvo aquest divendres en roda de premsa després del Consell de Ministres.





Les restes del dictador seran exhumades del Valle de los Caidos i tornats a enterrar el mateix dia 10 de juny al matí en el panteó de Mingorrubio al cementiri del Pardo, de titularitat estatal.









El Govern central també ha contemplat la possibilitat que la família, "si vol i decideix", celebri una "íntima" cerimònia en el lloc de la reinhumació i concorde a les seves preferències religioses, ressaltant que només serà "per als familiars".





Per aquest motiu, "no hi haurà comunicació ni convocatòria pública" i s'adoptaran les mesures necessàries per a evitar l'ús de mitjans de captació i reproducció d'imatge i so, ja que la fi és poder "preservar la intimitat" de la participació de la família i "de les restes del dictador".





Calvo ha assegurat que amb aquest últim pas "s'està executant la Llei de Memòria Històrica" de l'any 2007. "Una llei pròpia de l'esforç d'una democràcia per atendre els informes de Nacions Unides", ha destacat.









Ha argumentat també que, expirats els successius terminis que han tingut els familiars per a recórrer la decisió i disposar sobre la destinació de les restes mortals del dictador, el Govern central ha triat una "destinació alternativa compatible" amb la garantia de l'ordre públic i la seguretat ciutadana, ja que es tracta d'un lloc de "titularitat estatal".





Calvo ha insistit que el pròxim 10 de juny "es conclourà amb el procediment" de l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos, complint amb l'Acord del Consell de Ministres del 31 d'agost de 2018, pel qual es va iniciar el procediment administratiu.