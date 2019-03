Investigats pels talls de l'AVE a Girona es neguen a declarar davant el jutge

El jutjat d'instrucció 4 de Girona ha celebrat avui les declaracions dels investigats en el procediment obert pels talls de l'AVE a Girona el passat 1 d'octubre de 2018 i, 13 dels implicats han optat per no declarar.









Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en el procediment, obert per un delicte de desordres públics, consten 19 investigats.





Avui estaven citats 18 i l'altre està pendent de citació. Tots els investigats citats han comparegut: cinc d'ells han declarat (un ha contestat a totes les parts i la resta a la seva defensa) i els altres 13 s'han acollit al seu dret de no declarar.





Les declaracions, que han durat poc més d'una hora, s'han celebrat sense incidents.





En total, hi ha 21 persones investigades per les mobilitzacions del aniversari de l'1-O a Girona, entre ells els alcaldes de Verges i Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, i el fotoperiodista Carles Palau.









Les persones que no han volgut declarar han argumentat que s'oposen a l'estratègia "repressiva" de l'Estat espanyol, així com les detencions que han patit de matinada que els recorden al franquisme. Així ho ha explicat via Twitter l'Espai Jove de la Intersindical-CSC de les Comarques Gironines.