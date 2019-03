Societat Civil Catalana (SCC) ha anunciat aquest divendres que presentarà "com més aviat millor" una denúncia contra el president del Govern, Quim Torra, per incompliment de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar la simbologia que penja de la façana del Palau de la Generalitat.





"No permetrem passar ni una més, perquè sense llei no hi ha democràcia. L'entitat sempre va a defensar la neutralitat institucional", ha conclós el president de l'entitat, Josep Ramon Bosch, en un comunicat.





A més, ha explicat que l'associació està organitzant un cicle de conferències amb Josep Bou (PP), el 12 de març; Jaume Collboni (PSC), el 22 de març; i Manuel Valls, l'1 d'abril, "perquè els ciutadans facin preguntes als diferents candidats" a l'Ajuntament de Barcelona.





Bosch també ha demanat canviar el nom del carrer Sabino Arana de Barcelona en reconeixement a l'exdirigent nacionalista basc, pel de l'activista pels drets civils dels Estats Units Rosa Parks.





Ha titllat d'intolerable que un dels carrers de Barcelona "honri la memòria d'un personatge que representa precisament el contrari als valors d'igualtat i inclusió".





Bosch ha recordat algunes de les frases que va pronunciar Arana: "Un dels teus deures és estar submisa als meus mandats (dirigit a la seva dona) o semblen simis poc menys bèsties que el goril·la (dirigit als espanyols)".





Pel líder de SCC, si Sabino Arana fos un nacionalista espanyol ja no tindria carrer a Barcelona, perquè a Barcelona "impera la hispanofòbia", que atribueix al govern d'Ada Colau.





EL PP PRESENTA TAMBÉ DENÚNCIA





El PP també ha presentat denúncia aquest divendres davant la Fiscalia General de l'Estat contra el president de la Generalitat, Quim Torra, a qui acusa d'un delicte de denegació d'auxili a requeriment d'autoritat competent --penat amb la suspensió de càrrec públic entre 2 i 3 anys-- per negar-se a retirar les banderes estelades i llaços grocs dels edificis públics.





Dilluns passat la Junta Electoral Central (JEC) li va donar un termini de 48 hores per fer-ho en compliment amb el deure de neutralitat política dels poders públics davant les eleccions generals del 28 d'abril i cinc dies després aquesta ordre no ha estat complerta.