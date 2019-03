Una tesi sobre la responsabilitat dels Estats de protegir a la població guanya el premi «Cum Laude»

L'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB) ha sigut testimoni avui de l’acte de lliurament de la novena edició del premi "Cum Laude" en la modalitat de Dret i Economia. El premi s’ha atorgat a Elena Jiménez-Botías, per la tesi "La Responsabilitat de Protegir com a instrument de governança global: possibilitats i límits". L’autora de l’obra és doctora per la UB i professora associada del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret a la mateixa universitat. El director de la tesi ha estat Pere Vilanova, catedràtic d'universitat de Ciència Política i de l'Administració a la UB.





La tesi de Jiménez-Botías se centra en la Responsabilitat de Protegir, un concepte introduït per la Comissió Internacional sobre Intervenció i Sobirania Estatal i que ha tingut, segons l’autora, un "ascens fulgurant en el discurs i actuació de Nacions Unides". Així, l’objectiu de la tesi és "discernir quines són les possibilitats i les limitacions actuals de la Responsabilitat de Protegir en tant que instrument de governança global que té per objectiu la protecció dels éssers humans davant de quatre crims: genocidi, crims de guerra, crims contra la humanitat i neteja ètnica; i si pot contribuir a superar aquest desencaix que existeix entre els instruments previstos pel dret internacional públic i la realitat actual de conflictes".





L’objectiu del "Cum Laude" és premiar obres de recerca d’alt nivell escrites en català, difondre-les i demostrar que la nostra llengua, quan el contingut que revela és de qualitat, travessa fronteres i que les primícies, les troballes i els resultats de la recerca dels nostres investigadors s’han de fer públics en català, per tal d’assegurar-ne el prestigi. La Xarxa Vives col·labora amb l’Institut Món Juïc en la convocatòria del premi, que compta amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. A més del reconeixement i la publicació de les obres guanyadores, el premi compta amb una dotació econòmica de 6.000 euros.





En l’acte de lliurament han participat Tessa Calders, presidenta de l’Institut Món Juïc, Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Mercè Puig, vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona, Jaume Saura, professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la UB i president del tribunal que va avaluar la tesi premiada, i Elena Jiménez-Botías, guardonada de la novena edició del premi en la modalitat de Dret i Economia.