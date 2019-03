El Palau de la Música Catalana estrenarà aquest dissabte l'obra per a nadons 'Twinkle Twinkle Baby Star', un concert-espectacle que suposa un "viatge tímbric" per als seus assistents.





La portaveu del servei educatiu, Gemma Canadell, ha concretat que aquesta peça, per a nens de 0 a 3 anys, és una producció pròpia del Servei Educatiu del Palau emmarcat en el cicle Concerts Familiars, en què els nens són més exigents que els pares, ha avisat.





Canadell ha dit que el repertori no és gratuït, sinó que té una vocació didàctica, i en futures funcions anirà acompanyat d'un dossier perquè les famílies puguin treballar-ne els continguts: "No és una classe de música, però els continguts hi són", de manera que es multiplica l'experiència artística.





"En un únic concert no dona temps a veure tot el que passa", ha subratllat la violoncel·lista Nerea de Miguel, perquè els nens capten més sons que els adults, i ha concretat que és interessant anar canviant de lloc durant l'obra per percebre diferents sensacions.





La proposta conté una selecció de cançons i melodies de tradició anglesa i catalana des d'una visió moderna i integradora, sense ser gaire minimalista, ha avisat.





De Miguel ha lamentat que els continguts infantils es facin d'una manera tan "simple", i contràriament a això, la proposta resulta molt exigent a nivell musical.





"Per al músic és molt complicat perquè estem tocant i ballant alhora", ha destacat De Miguel, que ha insistit en una vessant viatgera de l'espectacle.





COREOGRAFIA AMB ATMOSFERA





La coreògrafa Olga Cobos ha explicat que sempre ha estat formant ballarins amb una altra mirada, i que en aquest espectacle es tracta de donar "confiança" als ballarins i dirigir-los en un món en què els nens visquin una determinada atmosfera.





"Va ser molt intuïtiu", ha descrit Cobos, que ha confessat que el seu repte ha estat assumir el concepte que "menys és més", i ha dit que aquesta és la seva primera coreografia per a músics.





Amb arranjaments musicals de Marc Timón, i sota la direcció coreogràfica d'Olga Cobos amb CobosMika Company, la proposta compta amb cinc intèrprets multiintsrumentistes, que fan servir instruments de grans dimensions.





Aquest concert també es presentarà en el cicle Escoles al Palau, en què participen més de 50.0000 nens i joves de tot Catalunya per promoure els valors fundacionals de l'Orfeó Català.