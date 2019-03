La direcció del PDeCAT, que presideix David Bonvehí, es reunirà aquest dilluns després de la crisi oberta en el si del partit per la confecció de les llistes a les eleccions generals i europees després de la imposició de noms vinculats a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de que es relegaran altres com el de Carles Campuzano, Jordi Xuclà i Marta Pascal.





Serà la primera reunió de l'executiva del partit després que se suspengués la de dilluns passat, després que el dia anterior es confirmés que el cap de llista a les eleccions europees seria Puigdemont, i que Jordi Sànchez lideraria la candidatura de JxCat al Congrés , acompanyat de noms afins a l'expresident català com Laura Borràs, Míriam Nogueras, Ramon Tremosa i Jaume Alonso-Cuevillas.





No obstant això, en les candidatures es van excloure noms com el de Campuzano i Xuclà, diputats actuals al Congrés, i el de l'excoordinadora general del PDeCAT i actual senadora, Marta Pascal.





També es va oficialitzar el salt de la consellera de Presidència, Elsa Artadi, a l'ajuntament de Barcelona com a número dos de Joaquim Forn, i la pugna entre el PDeCAT i els partidaris de Puigdemont se centra que els primers volen que Neus Munté sigui la número tres i els segons volen a Ferran Mascarell, que finalment confluirà amb aquesta candidatura però es desconeix en quin lloc.





El malestar a les files del PDeCAT és notori, i així ho va manifestar públicament Xuclà aquest dijous a l'acusar Bonvehí d'haver lliurat "les claus de la formació a una entitat una mica nebulosa", en al·lusió implícita a la Crida, impulsada per Puigdemont i el president és Jordi Sànchez.





Campuzano també ha manifestat les seves discrepàncies i la necessitat que el PDeCAT faci una reflexió i abordi els debats que siguin necessaris "sense pressions ni xantatges emocionals de cap tipus" després del cicle electoral dels pròxims mesos, a més de defensar que la política al Congrés no pot consistir en bloquejar totes les iniciatives que es plantegin.





DESPRÉS DE LES ELECCIONS





Fonts consultades destaquen que el pes del PDeCAT en l'àmbit territorial i que obrir ara una crisi en el partit no els ajudaria de cara a les municipals de maig, i per això aposten per obrir un debat a fons un cop passin els comicis i analitzin el resultat obtingut en les tres cites electorals.





Encara que una part les citades fonts descarten un congrés extraordinari, sí avalen la possibilitat de convocar una convenció ideològica per abordar el que ha passat i reconduir la situació, i seria llavors quan els moderats podrien presentar batalla si els resultats electorals no acompanyen Puigdemont.





Des del PDeCAT reivindiquen que tenen els drets electorals, el que consideren clau, i que, tot i la coalició amb JxCat per concórrer a les eleccions, el partit no té intenció de dissoldre.