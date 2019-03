La caiguda del Grup Zeta: cronologia d'un desarmament empresarial

El que va ser un dels grans conglomerats mediàtics durant diverses dècades, fins arribar a la situació actual en què ja es confirma que el Grup Zeta ha venut part de la seva empresa per 10 milions a Premsa Ibèrica, l'editora de Javier Moll.





Amb el pas dels anys, la força econòmica de l'empresa de la família Asensio es va anar diluint. Una cascada d'EROs i tancaments i la conseqüent complicada negociació de venda, obre una nova etapa al Grup Zeta, que ara dependrà de Premsa Ibèrica, després que aquest conglomerat guanyés el pols a Mediapro, Vocento i Henneo.





La batalla més dura que va lliurar Moll va ser la que va tenir amb Jaume Roures, propietari de Mediapro, qui havia mostrat interès per adquirir el grup per completar la seva espectre multiplataforma amb la premsa escrita. Roures és molt conscient de la influència a Espanya i Catalunya que té El Periódico, i aquesta, era una gran oportunitat per fer créixer encara més el seu imperi. Quin va ser el problema? La seva vinculació amb la independència, ja que va provocar moltes reticències en la negociació.





Cronologia





La família Asensio volia vendre Zeta a un alt preu i en bloc, per procurar que la companyia no perdés ni pes ni independència, veient que només podrien tirar de l'oferta les grades capçaleres d'El Periódico i l'Sport. Veient que no podia vendre el grup sense desmembrar, Asensio va paralitzar la seva venda fins a setembre de l'any passat.





Després de l'estiu, Mediapro, Vocento i Premsa Ibèrica es van moure ràpidament per poder comprar l'empresa, encara Vocento va caure poc després que comencés la pugna per les altes pretensions econòmiques que proposava Zeta en la seva compra. I quan semblava que el Grup Zeta anava a caure en mans de Roures, Javier Moll va decidir fer una contraoferta que, després de setmanes de dubtes, va fer que Prensa Ibérica es fes amb la compra, aconseguint una rebaixa del 70% del deute amb la seva oferta .





Com a últim recurs, Roures ha presentat una oferta de 40 milions d'euros, de manera que encara no està tot dit i la situació podria donar un cop de volant a última hora.





Sigui qui sigui el nou amo de Zeta, ho farà per enfrontar-se a una situació complicada, precedint a retallades, acomiadaments i el tancament de Temps, Primera Línia i Interviú. A més, recordar que la plantilla d'El Periódico va acomiadar a més de 100 empleats el 2018 i que la revista Cuore ha perdut el 60% dels seus lectors en els últims quatre anys.





S'espera que el nou propietari del Grup Zeta davant aquesta dura situació i redreci de nou a les capçaleres de l'editora cap a l'èxit. Una oportunitat única de renaixement.