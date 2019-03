Tres medalles i un rècord del món per Espanya a l'estrena del Mundial de Pista de ciclisme adaptat

La selecció espanyola ha protagonitzat un gran debut aquest dijous en el Mundial de Pista de ciclisme adaptat que s'està disputant a Apeldoorn (Països Baixos), en què s'han obtingut dues medalles d'or de la mà de Ricardo Ten i Alfonso Cabello i una de plata gràcies a Eduardo Santas.





El primer dia de la competició ha deixat ja els primers triomfs dels espanyols, amb Cabello i Ten que han complert amb el seu favoritisme. L'andalús s'ha proclamat campió del món en el Quilòmetre CRI C5, i ha assolit la seva millor marca a nivell del mar, i el valencià ha obtingut la medalla d'or en Persecució Individual C1 amb rècord del món.









Ten ha estrenat el medaller espanyol amb un temps de 3'50"051, un rècord del món amb el qual ha batut el xinès Zhangyu Li, antic posseïdor de la plusmarca mundial. "És increïble. No em puc creure que hagi guanyat per segon any consecutiu. Sabíem que havíem treballat bé, però en un Mundial sempre és difícil guanyar. Revalidar el títol és del millor que mai m'ha passat", ha dit.





A mitjana tarda, Cabello ha volat a més de 55 km/h de mitjana per detenir el cronòmetre en un excepcional temps d'1'04"414 que li ha donat el seu cinquè triomf en aquesta prova del quilòmetre CRI amb gairebé dos segons d'avantatge pel que fa a el seu immediat perseguidor, el britànic Hunt. "He aconseguit la meva millor marca al nivell del mar millorant per poc la que vaig obtenir a Rio 2016", ha afirmat.





"Estic molt content i feliç que la feina hagi donat els seus fruits. Hi ha molta feina darrere d'aquests cinc mundials en la prova del quilòmetre", ha afegit. A més, Santas ha obtingut la plata en Persecució Individual MC3 per darrere de l'australià Nicholas.