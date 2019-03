Fernando Alonso guanya a Sebring

El pilot espanyol Fernando Alonso admetia sentir-se "confiat" i ser "força optimista" abans de guanyar aquesta matinada amb el seu Toyota #8 les 1000 Milles de Sebring (Florida, Estats Units), sisena prova del Mundial de Resistència (WEC, per les seves sigles en anglès).









"La primera corba és la meva part favorita, arribes a moltíssima velocitat i et tires en una corba cega. Passes a prop del mur, on hi ha molt 'grip' i has de controlar una mica; i és força emocionant, arribes amb molta adrenalina. La nit també fa que sigui la meva part favorita", ha assenyalat.





A més, el pilot asturià ha dit que "la temperatura no té influència sobre el cotxe" durant aquesta carrera. "Sobre el pilot sí, perds molt pes, sues molt. Tots els ventiladors al cotxe no són suficients i això pot afectar la part física", ha conclòs sobre aquest assumpte.





Ara, Alonso es prepara per la propera prova: "tan debò continui la ratxa a América i pugui guanyar també les 500 Millas de Indianápolis".





"Estic molt content per haver guanyat en un lloc tan especial com aquest; m'encanta guanyar en llocs que tinguin molta història; i Sebring és un d'ells, en les carreres de resistència", ha dit Alonso havent guanyat en la pista on en 1952 es va còrrer la primera carrera de resistència disputada als Estats Units.





En menys d'un any natural, Alonso ha guanyat les 24 Hores de Le Mans (França), les 24 Hores de Daytona (també a Florida) i les 1.000 Milles de Sebring.