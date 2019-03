Casado: les "hordes" independentistes es manifesten a Madrid per exigir a Sánchez "un pagament al comptat"

El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dissabte que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, "pretén revalidar" el seu pacte amb "independentistes, batasunes i comunistes de Podem" després de les eleccions generals del 28 d'abril i ha recalcat que les "hordes" d'independentistes que han convocat una manifestació a Madrid van a la capital a exigir-li un "pagament al comptat".





"El que tenim molt clar és que vénen a reivindicar a Pedro Sánchez que ja no pagaran per avançat, que exigiran un pagament al comptat, tal com els va dir Elsa Artadi, i l'hi vénen a demanar a la porta, a la capital de la nació, a les portes de la Moncloa ", ha declarat Casat en un acte en el Cercle de Belles Arts de Madrid per presentar els cap de cartell del PP al Congrés.





En concret, organitzacions independentistes de Catalunya han convocat aquesta manifestació per protestar contra el judici "als presos polítics catalans" i criticar la "decadència" de l'Estat sota el lema 'L'autodeterminació no és delicte'. Les entitats convocants, entre les quals es troben ANC i Òmnium, noliejaran 380 autobusos que arribaran a la capital des de Catalunya i s'espera que participi el president de la Generalitat, Quim Torra, i almenys la meitat del seu Govern.









ORGANITZACIONS "BÉ SUBVENCIONADES"





Casado ha assenyalat que els manifestants el que exigiran a Sánchez, com al seu dia van demanar PDeCAT i ERC, és que "compleixi". "Però l'hi van a exigir preventivament", ha afirmat, després que s'hagi mostrat convençut que Sánchez reeditarà el seu acord amb els independentistes si guanya les generals d'abril.





A més, ha carregat contra aquestes "hordes" d'independentistes que "rebenten el cotxe" o "pinten esvàstiques" al president del PP català, Alejandro Fernández, "gairebé peguen al carrer" a la diputada del PPC Andrea Levy i que ara "començaran a cridar xarnega i butiflé "a la nova candidata del partit per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, quan ha fet" més per Catalunya que tot ells junts ".





A més, ha advertit que aquestes entitats que han organitzat la manifestació a Madrid contra el judici del 'Procés' a Madrid estan "bé subvencionades pels diners de tots els espanyols", gràcies al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA). "Potser vénen a intentar criticar Trapero -exjefe dels Mossos- quan ha descobert tot l'entramat per la violència que es va muntar l'1 d'octubre", ha ironitzat.





És més, ha dit que pot ser que els independentistes arribin a Madrid "queixar-se" al PP perquè gràcies als seus recursos hi ha un judici al Tribunal Suprem, va aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya i va actuar per "aturar preventivament totes aquesta barbaritats ". "Potser vénen també a increpar a nosaltres", ha exclamat.





"ES LLIURA MANTENIR LA CONCÒRDIA O ANAR A LA JUNGLA"





No obstant això, el líder del PP ha assenyalat que, igual que al seu dia la societat civil va dir "prou" amb les "mans blanques de l'Esperit d'Ermua" al terrorisme d'ETA, ara hi ha una "societat civil que ha dit prou a les mans grogues que taquen "la" prosperitat i dignitat "d'Espanya com a nació.





Dit això, Casado ha assegurat que en les eleccions del 28 d'abril es lliura "seguir vivint a l'Espanya que ha existit durant 40 anys". "Es lliura mantenir la concòrdia constitucional o anar a la jungla, i passar per sobre de la llei de lleis i la legislació en vigor. Es lliura que els nostres fills segueixin sent ciutadans lliures i iguals en una nació exemplar com l'espanyola", ha asseverat .





Per tot això, el líder dels populars ha subratllat que els espanyols han de tenir "molt clar" que l ' "única alternativa" al que avui van a reclamar els independentistes a Pedro Sánchez a Madrid passa per que el Partit Popular governi a Espanya després de les eleccions d'abril.