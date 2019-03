Pablo Casado lamina els afins a Rajoy a les llistes electorals: el 80% dels candidats són nous

El líder del PP, Pablo Casado, ha apostat pel canvi en els seus 'número u' al Congrés per a les generals del 28 d'abril, ja que dels 52 candidats que van liderar la llista al juny de 2016, només repeteixen onze, el que suposa una renovació del 78,84%. Entre les incorporacions, destaca la de Cayetana Álvarez de Toledo, Teresa Jiménez Becerril o Juan José Corts.





Els canvis en els 'número u' s'estenen a unes quaranta províncies, el que evidencia que Casado vol fer un grup parlamentari a la seva mida i amb persones de la seva confiança vuit mesos després d'arribar a la presidència del PP.





Dels ministres de Mariano Rajoy, el PP ha confirmat que repeteixen com a caps de llista davant els comicis d'abril Ana Pastor (Pontevedra), Isabel García Tejerina (Valladolid) i Rafael Catalá (Conca).





Després de la decisió de Fátima Báñez, Iñigo Méndez de Vigo i Álvaro Nadal de deixar la política, està per veure si Cristóbal Montoro (va ser de quatre a la llista de Madrid en 2016) té al final algun acomodament en alguna candidatura. Tampoc l'exministre i expresident del Congrés, Jesús Posada, lidera ara la llista per Soria.





Entre les incorporacions a les llistes destaca l'exdiputada i exvocal de FAES Álvarez de Toledo, que serà 'número u' per Barcelona; la de l'eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, que liderarà la de Sevilla; o la de Juan José Cortés, pare de la petita Mari Luz assassinada el 2008, que encapçalarà la d'Huelva.





Una de les sorpreses de la llista ha estat la decisió de la nova direcció del PP d'apartar el excoordinador general del PP Fernando Martínez-Maillo, que no serà cap de llista per Zamora a Congrés com en les anteriors cites electorals. A Maillo, que va recolzar a l'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría en l'anterior procés de primàries, el substituirà Isabel Blanco, que és actualment portaveu del PP a les Corts de Castella i Lleó.





CASADO PRESENTA DEMÀ ALS CANDIDATS A MADRID





La renovació també s'ha vist en regions com el País Valencià, on el PP canvia a tots els seus números u. Així, seran Betlem Clot (València), César Sánchez (Alacant) i Oscar Clavell (Castelló) els nous cap de cartell en substitució d'Elena Bastida, José Manuel García-Margallo i Miguel Ángel Barrachina.





Casado presentarà aquest dissabte al Cercle de Belles Arts de Madrid als número u del PP a tot Espanya. La propera setmana, el partit donarà a conèixer les llistes completes, atès que les formacions polítiques tenen fins al 25 de març per registrar les seves candidatures davant les juntes electorals.