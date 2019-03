Els 'nous' partits manipulen les seves primàries i també desacrediten la regeneració política

Podemos i Ciudadanos s'autodefineixen a si mateixos com la nova política per enfrontar el dèficit democràtic del bipartidisme a Espanya. El seu propòsit era "regenerar" el panorama polític del país per fer participi d'això a la societat civil a partir de les primàries. El problema és que les primàries a Espanya han estat la causa de denúncies i acusacions sobre aquests dos partits per dur a terme processos irregulars.









Ciudadanos





El més recent i destacat ha estat el de les primàries a Castella i Lleó de Ciutadans. La candidata, Silvia Clemente, va guanyar les primàries per una àmplia majoria de vots i la seva candidatura va ser anul·lada en descobrir l'existència de 82 vots nuls. Ciudadanos va actuar ràpid i va cedir la candidatura al segon més votat, Francisco Igea, mentre el secretari de comunicació de la comunitat i membre de l'executiva nacional taronja, Pablo Yáñez, es va veure obligat a renunciar a tots els seus càrrecs.





Igualment, també hi va haver queixes a C's al nomenar les llistes per al Congrés de 2015 i 2016.





Podemos





Les últimes primàries del partit morat a Galícia, la diputada Carolina Bescansa va demanar al secretari d'organització del partit, Pablo Echenique, una auditoria sobre aquest procés de primàries a la comunitat gallega, en què el parlamentari Antón Gómez-Regne es va imposar a Bescansa, ja que el seu oponent comptava amb el suport de Pablo Iglesias.





Per això, Bescansa va demanar aclarir aquesta votació. Però la direcció estatal de Podemos es va negar a fer-ho, recolzant la legalitat del procés de votació. Aquest desencontre va portar al fet que un grup militant de Podemos afí al corrent Nuevo Impulso denunciés el passat mes de desembre al seu propi partit, demanant l'anul·lació de les primàries com a mètode per triar les llistes per a les eleccions generals del 28-A per considerar que no tothom podia exercir per igual el seu dret a participar d'aquest procés. El cas segueix als jutjats.





També a Cantàbria el novembre de l'any passat es van suspendre cautelarment les primàries de Podemos. Rosana Alonso va denunciar irregularitats i ha acusat la direcció nacional de permetre-. Aquesta mateixa situació s'està vivint actualment a La Rioja, on també s'han aturat les primàries.





A més, l'últim congrés de Podemos, Vistalegre II, va resoldre el conflicte entre Errejón i Iglesias a favor al líder del partit, de manera que hi va haver protestes pel sistema de càlcul dels vots. El partit morat gestionava fins llavors la seva fiscalització de manera externa. Però ara ha decidit gestionar internament les votacions telemàtiques de les consultes ciutadanes, com en el cas de la consulta sobre el xalet d'Iglesias i Montero.





Tampoc se salva la Comunitat Valenciana, on al juny la direcció nacional va detenir el recompte de vots per començar una auditoria que destapés suposades irregularitats. Igualment a Madrid, concretament a Leganés i Getafe, Podemos va interrompre les primàries per vots falsos a causa d'un cas de suplantació d'identitat.





El sistema de primàries a Espanya encara té errors i ombres. Per la seva banda, PSOE i PP ho segueixen evitant, menyspreant així als seus militants de base o simpatitzants. Però tot procés de primàries necessita de transparència i legalitat per poder ser vàlid i realment democràtic.