Rivera acusa Sánchez de callar davant la manifestació a Madrid "per por que li treguin les claus de Moncloa"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, d'estar "callat" i no dir "ni piu" davant la manifestació de Madrid contra el judici del 'Procés' "per por que li treguin el avió i les claus de la Moncloa ".





Així s'ha pronunciat Rivera en un acte públic a Toledo, on ha criticat que "els que han donat un cop d'estat", aquesta tarda muntin una manifestació per "dir-li al món sencer que hi ha presos polítics quan en realitat són polítics presos", ha deixat clar.





"Sabeu per què no diu res Sánchez? Perquè Torra, Puigdemont, Rufián, els que escupen als ministres, són els que manen i saben que amb Sánchez poden manar", una cosa que no faran amb ell, ha dit. "Per això ens tenen por perquè no volen que arribem al Govern", ha assenyalat.









Davant del silenci de Sánchez davant aquesta manifestació, ha apuntat, ell si va a parlar. I és per això que davant dels que avui van a "calumniar" a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, "picar" als servidors públics que han defensat la Constitució i van a "tacar" el nom d'aquest país al món sencer, Rivera ha rendit homenatge a guàrdies civils, policies, fiscals, jutges i secretaris judicials que "han de sortir pels terrats envoltats per una torba de separatistes".





Dit això, Rivera ha tornat a proposar un gran diàleg nacional entre espanyols, "no entre polítics", especificant que vol escoltar els empresaris, els treballadors i la societat civil perquè saben "molt més" que molts dels polítics que han governat aquest país.





"Vull ser el president que escolta però també el president que pren decisions i que no deixa empantanegats els grans problemes del país", ha agregat, arrencant l'aplaudiment del públic assistent, unes 400 persones.





També s'ha compromès a "no donar ni aigua" als que volen "liquidar" Espanya, perquè "no els pots donar instruments als quals estan tot el dia destruint teu país". I si "tenim uns senyors que diuen que cal destruir l'Estat, ja que si ets el president d'aquest Estat, no cal ser Einstein, per saber que no pot ser el teu soci".





Rivera, que ha assenyalat que no serà president "a qualsevol preu", ha apuntat que ell no veu enemics en els votants del PP i del PSOE sinó que veu "compatriotes" amb els mateixos somnis que complir. "Els demano a tota la gent que històricament va votar al bipartidisme i que avui està desencantada, que es venja i voti a Ciutadans, que és casa seva".