Ja són 43 els investigats per l'1-O al jutjat de Barcelona

El nombre de investigats en el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que investiga l'organització de l'1-O i la creació d'estructures d'Estat per a la futura República a Catalunya, ha anat creixent i se situa ja en 43, entre els quals estan alts càrrecs del Govern, segons nivells de l'Administració catalana, empresaris i fins a la interventora de la Generalita t, segons les dades que consten en el sumari.





La investigació es va obrir arran de les denúncies presentades per Vox contra el jutge i exsenador d'ERC Santiago Vidal per les seves afirmacions en diverses conferències sobre presumptes il·legalitats que estaria cometent la Generalitat per crear estructures d'Estat, mitjançant actuacions secretes fora del marc legal.





Vidal, que en aquell moment -gener de 2017- ja havia estat suspès pel CGPJ per participar en la redacció de la Constitució de la futura República, va apuntar al desviament de fons públics, al·ludint a una partida de 400 milions per a aquestes estructures d'Estat i fins i tot va afirmar que la Generalitat disposava de les dades fiscals dels residents a Catalunya.





Després de les investigacions inicials, les primeres detencions ordenades pel jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer, van ser practicades per la Guàrdia Civil en el marc de l' 'operació Anubis', el dia 20 de setembre, i van ser un total de 14, juntament amb els registres de les conselleries de vicepresidència, Economia, Governació, Relacions Institucionals, Treball i Afers Socials i Accció Exterior, així com la Fundació PuntCat, l'emrpesa T-Systems i el Isnistuto d'Estudis d'Autogovern.





Els 14 detinguts en aquell moment van ser: Josep Maria Jové, secretari general de la Vicepresidència -el cas ha passat al TSJ de Catalunya-; Josep Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda; David Franco, cap de desenvolupament del CTTI adscrit al Departament de Treball; David Palanques, responsable de projectes del CTTI destacat en el Departament de Treball; Josuè Sallent Rivas, director d'estratègia del CTTI; Xavier Puig Farré, responsable de l'àrea de TIC del Departament de Relacions Institucionals; Joan Manel Gómez Sanz, cap d'àrea del Consorci Administració Oberta de Catalunya i Francesc Sutrias, director del departament de Patrimoni.

Al costat d'ells, els agents de l'Institut armat van detenir també a Joan Ignasi Sánchez, cap de gabinet de la consellera de Governació; Natalia Garriga, directora de serveis de la Vicepresidència; Josep Masoliver, director de la Fundació puntCat i Mercedes Martínez Martos, tècnica del departament de Vicepresidència.





Aquest dia van resultar detinguts, a més, dos responsables d'empreses privades: Rosa María Rodríguez Curto, directora de serveis de l'empresa T-Systems i Pau Furriol Fornells, empresari i propietari de la nau industrial en la qual es van trobar gairebé 10 milions de paperetes de votació. A més, la Guàrdia Civil va fer registres en els domicilis de Carles Viver Pi Sunyer i de Sant Jaume Vidal. Aquests dos últims, també imputats en el sumari.









LA DIRECTORA DE PROTECCIÓ DE DADES, ENTRE ELS ÚLTIMS INVESTIGATS





Després d'aquestes primeres detencions i imputacions, la nòmina dels investigats en aquest jutjat ha anat creixent a mesura que anava avançant la investigació. Entre els últims a engrossir aquesta llista hi ha la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach Boladeras; el periodista Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio; Vicent Sanchís Llacer, director de TV3 i la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barbara Fontdevila.





Entre els imputats apareix fins i tot la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, qui ja havia estat advertida de possibles responsabilitats pel Ministeri d'Hisenda quan, al setembre de 2017, va comunicar que no informaria més al departament que llavors dirigia Cristóbal Montoro, dels despeses de la Generalitat, després de les ordres donades per vicepresident Oriol Junqueras.





Finalment Rosa Vidal va remetre la informació i va haver de respondre a nombrosos requeriments del Secretari d'Estat d'Hisenda, després de diverses queixes de la Guàrdia Civil, que considerava que posava obstacles a facilitar les dades que se la demanaven. Finalment, al juliol de 2018, el jutge la va imputar en la causa.





A més dels tres càrrecs intermedis del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI) --adscrito a presidència-- detinguts el 20 de setembre, el Jutjat 13 ha inclòs com investigats a altres 3 càrrecs i treballadors. Es tracta del director del Centre, Juan Martín Angulo Arrese; el director de l'àrea TIC, Lluís Domingo Anaya Torres; el director corporatiu, Valentí Arroyo Penya; el cap de Riscos adscrit a l'Administració Oberta de Catalunya, Joan Manel Gómez Sanz.





A ells se sumen els treballadors del CTTI José María Sevilla Reig i Antonio Jesús Vargas Castillo. Segons els informes de la Guàrdia Civil, alguns d'ells van participar en la creació de la pàgina de voluntaris per a l'1-O. De fet, els investigadors van descobrir que van treballar sense ordre per escrit i la reclamaven per estar coberts.





VUIT EMPRESARIS INVESTIGATS O CÀRRECS D'EMPRESES





També estan sent investigats pel Jutjat número 13 de Barcelona un total de vuit empresaris o treballadors d'empreses que presumptament van participar en l'organització de l'1-O.





A més dels detinguts el 20 de setembre de 2017 -Rosa Maria Rodríguez Curto i Pau Furriol Fornells, el jutjat ha inclòs en la seva llista d'investigats a Pablo Raventós, director general d'Unipost ia Felipe Andanuche Serra, excap d'operacions d'Unipost.





També estan imputats Sergi Aymeritch Román, gerent de Global Solutios i Global Factory Print; Josep Oriol González Martínez, CEO i propietari de Bustiatge Directe -on es van trobar 1,3 milions de díptics i fullets trucant al vot-; Ricardo Martí Ramon i Sergio Bellido Andújar, conseller delegat de Novoprint.





Tres d'aquests empresaris van declarar en el seu dia al jutge Ramírez Sunyer que no havien cobrat els treballs que van realitzar. Tampoc ho ha fet Unipost, que segons la Guàrdia Civil va acumular gairebé un milió d'euros dividits en 5 factures. Va intentar cobrar una d'elles en dues ocasions i la Generelitat va rebutjar el pagament.





Aquesta tònica d'impagament s'ha seguit en nombrosos dels encàrrecs i els creditors no ho han reclamat per altres vies, fins i tot han arribat a fer una factura negativa. De fet, la setmana passada, en la seva declaració en el judici que se segueix per aquests fets al Tribunal Suprem, el director de l'agència NothingAD Comunicació, Ferran Burriel, va assegurar que no va cobrar una factura de 80.440 euros per una campanya sobre el registre de catalans a l'exterior i que va realitzar una factura negativa.





A aquests investigats s'han anat sumant molts altres alts càrrecs de la Generalitat. A la Conslleria d'Acció Exterior: Amadeu Alfataj, repesentant del Diplocat a Brussel·les; Aleix Villatoro, secretari general; Daniel Gimeno Alcanyís, responsable de la Diplomàcia Pública; Albert Royo, secretari general del Diplocat; Marta Garsaball, directora de serveis d'Exteriors i Xavier Puig Farré, director de l'àrea TIC.





També estan inclosos: Francesc Sutrias, director general de Patrimoni, dependent de vicepresidència; Frederic Udina, director de l'Idescat; Montserrat Vidal Roca, cap de processos electorals; Josep Ginesta, secretari general de Treball; Mercedes Martínez Martos, responsable de Projectes Organitzatius i Territorials de vicepresidència; Rosa María Rodríguez Curto, directora general de Servei i responsable de desenvolupaments informàtics; Joaquín Nin, exsecretari general de Presidència; Antoni Molons, exsecretrio de Difusió; Jordi Cabafriga, cap de Gabinet de Presidència i Jaume Clotet, director general de Comunicació de la Generalitat.