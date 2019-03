Es debatrà una futura llei de residus catalana el 2020

El debat de la futura llei de residus catalana arribarà al Parlament la primavera del 2020, segons preveu el director de l'Agència Catalana de Residus (ARC) de la Generalitat, Josep Maria Tost, que confia que aquest mes s'autoritzi iniciar els tràmits per seva preparació.





Segons ha explicat Tost, l'objectiu és que la fase participativa pugui obrir-se aquest mes d'abril, perquè experts i ciutadans puguin participar-hi.





Aquesta fase pública podria llançar un document articulat que reculli totes les propostes i pugui estar llest "per a finals d'any", segons el líder de l'ARC i alcalde de Vila de Riudecanyes (Tarragona).





Com ha explicat en anteriors ocasions, la futura normativa posarà l'accent en "trencar l'anonimat" en la recollida de residus i posarà damunt de la taula la possibilitat de reduir els impostos a l'aigua i l'IBI als ciutadans catalans que reciclen.





Convençut que la taxa de reciclatge s'ha acostat al seu sostre després de 20 anys de campanyes institucionals a Catalunya, Tost aposta per compensar econòmicament als que reciclin, cosa que s'ha de fer de la mà dels ajuntaments, als que al juliol demanava " voluntat política ".





"El voluntarisme ambiental ha arribat al seu sostre, necessitem una nova espurna, i tenim clar que el mecanisme ha de ser la taxa justa", evidenciava Tost, que al·lega que aquest sistema és el que fan servir amb èxit països com Holanda, Alemanya, Bèlgica i nord d'Itàlia.





Una directiva europea obligarà els països comunitaris a arribar a un 50% de recollida selectiva el 2020; un 60%, el 2030, i un 65% en 2035 per evitar sancions, de manera que la Generalitat urgeix solucions consensuades per implementar iniciatives de recollida porta a porta i d'utilització de xips per a individualitzar aquesta recollida.