Iceta adverteix que "si governa la dreta, només es podran manifestar els que pensin com ells"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que si la dreta guanya les eleccions "només es podran manifestar els que pensin com ells".





En relació a la manifestació a favor de 'proces' que es va desenvolupar aquest dissabte a Madrid, Iceta ha recordat que la Constitució consagra la llibertat de reunió, de manifestació i d'expressió.









Abans d'entrar al Comitè Federal del PSOE, el dirigent socialista ha defensat una Catalunya "que se senti còmoda a Espanya" i ha destacat la necessitat de buscar un acord.





"Els independentistes han de reconèixer també que la majoria de catalans no volem la independència i, per tant, hem de buscar un bon acord en termes d'autogovern i de finançament", ha dit Iceta.





En la seva opinió "hi ha gent que no s'ha llegit la Constitució". "Curiosament parlen molt d'ella, però obliden que la Constitució consagra aquests drets a la lliure expressió, manifestació i això és el que es va produir ahir a Madrid, sense cap tipus d'incident. Jo el que lamento és que si guanya la dreta, només es podran manifestar els que pensin com ells, això és molt preocupant ", ha conclòs Iceta.